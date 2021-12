Netto inkomen Inditex verdriedubbeld ruim in boekjaar tot nu toe

Sterke resultaten voor Inditex in het boekjaar tot nu toe. In de eerste negen maanden van het financiële jaar steeg het netto inkomen met 275 procent, een ruime verdriedubbeling, naar 2,5 miljard euro. Daarnaast had het bedrijf ook een flinke omzetstijging.

Inditex heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar een omzet behaald van 19,3 miljard euro. De omzet is hiermee 37 procent hoger uitgevallen dan op hetzelfde moment een jaar eerder. De brutowinst voor de periode steeg met 40 procent naar 11,4 miljard euro.

Het herstel bij Inditex blijft toenemen, aldus de financiële update van de groep. Zo behaalde de groep in het derde kwartaal een omzetgroei van 21 procent bij gelijke wisselkoersen. In vergelijking met het niveau van voor de pandemie, lag de omzet in het kwartaal 10 procent hoger.

De Spaanse groep is het moederbedrijf van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Uterqüe.