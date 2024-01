Netto-inkomen Levi Strauss & Co. keldert met 56 procent in boekjaar 2023, houdt omzet stabiel

Levi Strauss & Co. heeft een ietwat bewogen jaar achter de rug. Het bedrijf houdt zijn omzet in boekjaar 2023 stabiel, maar slaagt er niet in zijn netto-inkomen op peil te houden. Levi Strauss & Co. heeft last van de onzekere macro-omstandigheden en gaf eerder al aan zich verder te willen ontwikkelen als direct-to-consumer bedrijf om groeiende winstgevendheid in de toekomst te stimuleren. Het bedrijf nam ook het operationele model en de kostenstructuur onder de loep. Nu blijkt het Amerikaanse modeconglomeraat in de eerste helft van 2024 10 tot 15 procent van de banen wereldwijd te schrappen, zo maakt Levi Strauss & Co. bekend in het jaarverslag.

De netto-omzet groeide in het vierde kwartaal met drie procent naar 1,6 miljard Amerikaanse dollar, omgerekend 1,48 miljard euro. Daarmee eindigt Levi Strauss & Co. op een netto-omzet van 6,2 miljard dollar (5,7 miljard euro) in boekjaar 2023, wat gelijk ligt met de netto-omzet van 2022.

De netto-omzet van de direct-to-consumer-stroom groeide in het vierde kwartaal met 11 procent. Daarmee draagt de DTC-omzet voor 42 procent bij aan de totale netto-omzet van het vierde kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder is dat een groei van 3 procent. Geografisch gezien behaalde Levi Strauss & Co. in al haar afzetmarkten een groei. Zo groeide Europa met 2 procent, waarvan de DTC-stroom een stijging van 12 procent zag. De netto-omzet binnen de wholesale-stroom daalde met 2 procent, doordat de groei in de Verenigde Staten en Azië teniet werd gedaan door een daling in Europa van 7 procent. In totaal was Europa goed voor 379 miljoen dollar (350 miljoen euro) aan netto-omzet. Amerika blijft de grootste afzetmarkt met een netto-omzet van 888 miljoen dollar (819 miljoen euro).

Hoewel Levi Strauss & Co de netto-omzet stabiel weet te houden, is dat bij het netto-inkomen niet het geval. Het modeconglomeraat schrijft voor het vierde kwartaal opnieuw een daling van 16 procent in de boeken. Het netto-inkomen in deze periode betreft 127 miljoen dollar (117 miljoen euro). Het bedrijf zag zijn netto-inkomen in het derde kwartaal ook al flink dalen; van 173 miljoen naar 10 miljoen dollar. Het betekent ook dat Levi Strauss & Co. een daling van 56 procent in het hele boekjaar noteert. Het netto-inkomen eindigt op 250 miljoen dollar (231 miljoen euro). In 2022 was dat nog 569 miljoen dollar (523 miljoen euro). Het aangepaste netto-inkomen betreft 441 miljoen dollar (407 miljoen euro) en staat gelijk aan een daling van 27 procent. Daarmee daalt ook het operationeel inkomen met 22 procent naar 713 miljoen dollar (658 miljoen euro).

Levi Strauss & Co. voert kostenbeparingsplan door: schrapt 10 tot 15 procent van de banen wereldwijd

Levi Strauss & Co. startte na afloop van het derde kwartaal een review van het operationele model en de kostenstructuur. In het eerste kwartaal van 2024 stemde de raad van bestuur in met een meerjarig wereldwijd ‘productiviteitsinitiatief’ dat is bedoeld de uitvoering van de direct-to-consumer-strategie te versnellen en winstgevende groei op lange termijn te stimuleren, aldus het bedrijf in het jaarverslag. Dit initiatief loopt naar verwachting twee jaar lang en zal zich richten op het bedrijfsmodel en -structuur, het herzien van bedrijfsprocessen en het identificeren van mogelijkheden om kosten te verlagen. Daarbij heeft Levi Strauss & Co. het doel 100 miljoen dollar (923 miljoen euro) netto te besparen.

In de eerste fase wordt dan ook 10 tot 15 procent van het personeelsbestand wereldwijd geschrapt in de eerste helft van 2024. Dit zou naar schatting zo’n 110 tot 120 miljoen dollar (101 en 110 miljoen euro) kunnen besparen. Levi Strauss & Co. bekijkt verder wat voor besparen nog nodig zijn.

Wat betreft de vooruitzichten van boekjaar 2024 verwacht Levi Strauss & Co. een netto-omzetgroei van één tot drie procent.