CEO Levi’s gaat met pensioen

Het is tijd om met pensioen te gaan voor Chip Bergh, Chief Executive Officer van Levi’s. Bergh legt zijn werk per 26 april 2024 neer. Zijn functie wordt op 29 januari 2024 overgenomen door Michelle Gass, die momenteel als voorzitter van Levi’s op de stoel zit.

Bergh zal vanaf januari als uitvoerend vicevoorzitter werkzaam blijven bij Levi’s tot hij met pensioen gaat, zo meldt Levi’s in een persbericht. De CEO zal na zijn pensioen aan blijven als senior adviseur tot het einde van 2024. Bergh is twaalf jaar werkzaam bij het bedrijf.

“We willen Bergh bedanken voor zijn inspirerende leiderschap en niet-aflatende inzet voor het bedrijf in de afgelopen 12 jaar. Bergh heeft het bedrijf getransformeerd en zal het veel beter achterlaten dan toen hij aankwam. Ik weet dat we blijven profiteren van Bergh’s strategisch perspectief als hij deel blijft uitmaken van de raad van bestuur van het bedrijf”, aldus Bob Eckert, voorzitter van LS&Co., in het persbericht.

Bergh blies het merk Levi’s nieuw leven in, zo staat in het persbericht. Dat deed hij door strategische initiatieven, zoals het claimen van de naamsrechten voor Levi’s Stadium en het verdiepen van de band van het merk met de muziekindustrie. Hij werd in 2019 tevens erkend als een van ‘s werelds vijftig grootste leiders door Fortune Magazine.

“Het is een ongelooflijk voorrecht geweest om dit geweldige bedrijf de afgelopen 12 jaar als CEO te leiden. Ik wil vooral mijn team, de raad van bestuur en de familiale aandeelhouders bedanken voor al hun steun door de jaren heen. Terwijl we omschakelen naar een meer omnichannel bedrijf, is het merk Levi's® nog nooit zo sterk geweest. Maar, het is nu tijd voor nieuw leiderschap”, schrijft Bergh.