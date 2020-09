Netto inkomen Nike, Inc. gestegen met 11 procent in Q1

Nike, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar het netto inkomen weten te verhogen met 11 procent. Het inkomen kwam neer op 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Niet alleen het inkomen van de sportgigant is indrukwekkend, ook het feit dat de omzet van het bedrijf in het kwartaal maar met 1 procent was gedaald in vergelijking met een jaar eerder is een opmerkelijke prestatie in deze tijd. Het bedrijf meldt in het verslag dat Nike sneller herstelt dan verwacht. Veel modebedrijven rapporteren grote omzet- en winstdalingen en zelfs verliezen in relatie tot de coronacrisis. De omzet kwam neer op 10,6 miljard dollar (9 miljard euro).

Nike, Inc. heeft niet alleen het merk Nike in het portfolio, maar ook Converse. Nike blijft echter het grootste merk voor de groep, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Zo behaalde het merk een omzet van 10 miljard dollar (8,5 miljard dollar) in het eerste kwartaal, terwijl Converse een bijdrage van 563 miljoen dollar (480,5 miljoen euro) deed aan de totale kwartaalomzet.