Netto inkomen Nike, Inc. met 71 procent gestegen in derde kwartaal

Nike, Inc. heeft in het derde kwartaal het netto inkomen laten stijgen met 71 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet steeg licht in het kwartaal dat eindigde op 28 februari. Door een stijging van 3 procent kwam de omzet neer op 10,4 miljard dollar (8,7 miljard euro).

Door de flinke stijging kwam het netto inkomen neer op 1,4 miljard dollar (1,1 miljard euro). Nike, Inc. is het moederbedrijf van zowel het merk NIke als van Converse. Bij Nike kwam de omzet neer op 9,8 miljard dollar (8,2 miljard euro) door een daling van 2 procent in het kwartaal. Bij Converse steeg de omzet met 8 procent en landde de omzet op 570 miljoen dollar (477,9 miljoen euro), zo blijkt uit het verslag.

Nike, Inc. geeft aan dat de resultaten van het derde kwartaal vooral te lijden hadden onder de impact van de pandemie in Noord-Amerika en de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). In het kwartaal gingen bijvoorbeeld veel fysieke Nike-winkels.