Netto inkomen Nike, Inc. stijgt met 7 procent in tweede kwartaal

Nike, Inc. heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar het netto inkomen zien toenemen met 7 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het netto inkomen kwam door de stijging neer op 1,3 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,15 miljard euro.

De omzet van het bedrijf nam 1 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. De omzet kwam daardoor neer op 11,4 miljard dollar, in euro’s 10 miljard. In het portfolio van Nike, Inc. zitten zowel het merk Nike als het merk Converse. Het merk Nike behaalde een gelijke omzet aan een jaar eerder in het tweede kwartaal. Bij Converse steeg de omzet met 16 procent naar een bedrag van 557 miljoen dollar (493 miljoen euro)

In het verslag van het tweede kwartaal is wel te lezen dat Nike, Inc. op dit moment nog te maken heeft met verstoringen in de supply chain op de korte termijn.