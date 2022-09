Netto inkomen Nike, Inc. valt terug met 22 procent in eerste kwartaal

Nike, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar de winst terug zien vallen. De nettowinst voor de periode komt 22 procent lager uit dan een jaar eerder en bedraagt 1,5 miljard dollar. Dit blijkt uit een financiële update van Nike, Inc.

De omzet bij het de groep kwam uit op 12,7 miljard dollar dankzij een stijging van 4 procent. Wanneer gelijke wisselkoersen worden aangehouden, is de omzet 10 procent gestegen. In de financiële update wordt door Nike, Inc. aangegeven dat ‘ongunstige veranderingen in de wisselkoersen’ op het resultaat en de winst drukken dit kwartaal.

Nike, Inc. is het moederbedrijf van de merken Nike en Converse. De meeste omzet wordt gegenereerd door Nike, dat in het eerste kwartaal goed was voor 12 miljard dollar. Converse rapporteert een omzet van 643 miljoen dollar.

De bekendmaking van de kwartaalresultaten heeft ervoor gezorgd dat de aandelenprijs van Nike met 9 procent daalde.