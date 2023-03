Netto inkomen Victoria’s Secret & Co. gehalveerd in boekjaar 2022

Victoria’s Secret & Co. heeft in het boekjaar 2022 het netto inkomen flink zien teruglopen, zo blijkt uit het financiële jaarverslag van de groep. Waar in het boekjaar 2021 nog een bedrag van 646,3 miljoen dollar (608,4 miljoen euro) werd behaald, halveerde dit bijna naar 337,6 miljoen dollar (317,8 miljoen euro).

De netto omzet van het Amerikaanse bedrijf liep licht terug met 6 procent, zo blijkt uit het verslag. De omzet kwam neer op 6,3 miljard dollar (5,9 miljard euro). Dit was ruim 400 miljoen dollar lager dan in het boekjaar 2021 toen de omzet op 6,7 miljard euro uitkwam (6,3 miljard euro).

Het is het eerste volledige boekjaar voor Victoria’s Secret & Co. In 2021 splitste het merk Victoria’s Secret en alle dochterbedrijven zich af van Bath & Body Works. De twee merken bevonden zich daarvoor in de groep L Brands, Inc. Begin 2021 werd bekend dat Victoria’s Secret ondergebracht ging worden in een ander bedrijf en als onafhankelijke groep verder ging. Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Victoria’s Secret & Co. en nam aan het einde van 2022 branchegenoot Adore Me over voor 400 miljoen dollar (omgerekend 405 miljoen euro).

De voorspelling voor het boekjaar 2023 bevat dan ook de resultaten van lingeriemerk Adore Me voor de eerste keer. De netto omzet stijgt naar verwachting met een ‘middel-eencijferig’ percentage, aldus het jaarverslag. Over het netto-inkomen worden nog geen uitspraken gedaan.