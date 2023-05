Netto omzet Mytheresa gestegen met 17,3 procent in derde kwartaal

Het moederbedrijf van e-tailer Mytheresa, MYT Netherlands Parent B.V., heeft in het derde kwartaal de omzet met 17,3 procent zien stijgen. Hierdoor kwam de omzet neer op 198,9 miljoen euro, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf.

Naast de verbetering van de omzet, is er ook een verbetering van de bruto winst. Deze kwam namelijk neer op 90,7 miljoen euro, in vergelijking met 82,8 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder. Echter nam het nettoverlies wel toe van 4,3 miljoen euro naar 5,3 miljoen euro.

Het einde van het huidige boekjaar nadert al snel. MYT Netherlands Parent B.V. geeft dan ook aan dat het voor het gehele boekjaar een netto omzet tussen de 750 miljoen euro en 765 miljoen euro verwacht. Dit staat gelijk aan een stijging tussen de 9 en 11 procent.