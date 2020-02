Netto omzet Urban Outfitters, Inc. gestegen met 3,6 procent in vierde kwartaal

Urban Outfitters, Inc. heeft in het vierde kwartaal een omzet behaald van 1,17 miljard dollar (1 miljard euro). Het moederbedrijf van Urban Outfitters, Free People, Anthropologie, Nuuly, Terrain en Bhldn zag de omzet toenemen met 3,6 procent.

Omzet steeg in het kwartaal met 9 procent bij Free People en 6 procent bij Anthropologie. De omzet bij Urban Outfitters bleef hetzelfde in het kwartaal in vergelijking met het vierde kwartaal van het voorgaande boekjaar. De netto omzet in de retail nam toe met 4 procent. Het wholesale segment bracht 10 procent minder op door een afname van 12 procent bij Free People.

Urban Outfitters, Inc. gaat nog niet in op de winstcijfers van het bedrijf. Deze zal het begin maart onthullen.