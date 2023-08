Netto resultaat Under Armour, Inc. iets verbeterd terwijl omzet terugloopt

Under Armour, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het huidige financiële boekjaar de omzet terug zien lopen. Het gaat om een daling van 2 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Afgelopen boekjaar noteerde het over het gehele jaar juist nog een stijging van 3 procent.

Ondanks de daling behaalde Under Armour in het kwartaal nog steeds een omzet van 1,3 miljard dollar. Omgerekend is dit 1,2 miljard euro. De daling is voornamelijk te wijten aan de afname van verkoop in de wholesale kanalen, zo blijkt uit het bericht. Via de andere verkoopkanalen steeg de omzet juist.

Wie de omzet van Under Armour, Inc. opbreekt in de regio’s waarin het actief is, ziet dat er alleen een daling te zien is in Noord-Amerika. Deze regio is echter wel goed voor de meeste omzet bij het merk. De internationale omzet (waar de EMEA, Asia-Pacific en Latijns-Amerika onder vallen) laat juist een groei zien.

Ondanks deze daling in de omzet, is het netto resultaat wel iets verbeterd. In het kwartaal kwam de nettowinst neer op 9 miljoen dollar (8,2 miljoen euro), dat iets hoger is dan het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar.