Nettoverlies Moschino-moederbedrijf Aeffe Spa gegroeid in eerste halfjaar 2023

Aeffe Spa, het Italiaanse moederbedrijf van onder andere Moschino en Alberta Ferretti, ziet zijn omzet afnemen en duikt dieper in het rood in het eerste halfjaar van boekjaar 2023. Het bedrijf schrijft rode cijfers sinds het einde van boekjaar 2022.

De geconsolideerde omzet bedraagt 162,9 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023 en staat gelijk aan een omzetdaling van 7,7 procent. Aeffe Spa ziet in Amerika zijn omzet het hardst dalen met 29,4 procent. Europa, exclusief Italië, schrijft een omzetdaling van 15,3 procent in de boeken. In bedragen is Europa goed voor een omzet van 50,2 miljoen euro.

Italië is nog steeds de grootste afzetmarkt van het bedrijf. Met een omzet van 68,2 miljoen euro daalt de omzet met slechts 4,4 procent. Aeffe Spa noteert enkel voor Azië een omzetgroei: plus 8,9 procent. Dit positieve resultaat heeft het bedrijf te danken aan het geïmplementeerde distributiemodel dat rechtstreeks aan consumenten levert.

Niet alleen de omzet van het bedrijf verandert negatief, het nettoresultaat schiet verder in het rood. Het nettoverlies van het bedrijf bedraagt 11,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023. Ter vergelijking: in het eerste halfjaar van 2022 boekte het bedrijf nog een winst van 2,9 miljoen euro. Uiteindelijk dook het aan het einde van dat jaar de rode cijfers in.

Massimo Ferretti, Executive Chairman van Aeffe Spa, meldt in het verslag dat de resultaten worden beïnvloed door de reorganisatie en de strategische herpositionering die op korte termijn voor verbetering moeten zorgen. “Hoewel we een omzetdaling rapporteren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zijn we tevreden met de resultaten van het retailkanaal, een direct gevolg van de overgang naar een direct distributiemodel voor het merk Moschino op de Chinese markt.”, schrijft hij. Ook de merken Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini en Pollini boekten volgens hem goede resultaten.

“We kijken uit naar de tweede helft van het jaar met voortdurende aandacht voor de markten en onze klanten en we hebben er vol vertrouwen in dat we zeer binnenkort weer een positieve groei doormaken”, aldus Ferretti.