Nettowinst Kering stijgt met 34 procent in eerste helft boekjaar

Luxeconglomeraat Kering zag de nettowinst in de eerste zes maanden van 2022 met 34 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 1,99 miljard euro, een nieuw record, zo is in een persbericht van de groep te lezen.

De omzet van Kering steeg in het tweede kwartaal, de maanden april, mei en juni, met 20 procent naar 4,97 miljard euro. Over de hele eerste helft van het boekjaar was de omzet 9,93 miljard euro, een stijging van 23 procent in vergelijking met vorig jaar. De omzet ligt ook ruim hoger dan in de eerste helft van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, zo staat in het persbericht.

Kering is het moederbedrijf van onder meer Gucci, Yves Saint Laurent en Bottega Veneta. Van deze drie was de sterkste groeier Yves Saint Laurent, waar de omzet met 42 procent toenam tot 1,48 miljard euro. De groei werd gedreven door stijgende omzetten in West-Europa, Japan en Noord-Amerika, terwijl de omzet in de regio Azië-Pacific - net als bij veel andere bedrijven - met name in het tweede kwartaal achterbleef als gevolg van nieuwe coronarestricties.