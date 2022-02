Nettowinst omhoog geschoten bij Skechers U.S.A. Inc.

Skechers U.S.A. Inc., beter bekend als Skechers, heeft een goed boekjaar achter de rug, zo blijkt uit een financiële update. Niet alleen nam de omzet significant toe in het boekjaar, ook schoot de nettowinst omhoog.

De nettowinst van het bedrijf nam toe met 652,3 procent. De winst schoot namelijk van 98,6 miljoen dollar naar 741,5 miljoen dollar. In euro’s komt dit neer op 86,1 miljoen naar 647,7 miljoen euro. De omzet in het boekjaar steeg met 36,7 procent. Daardoor kwam de omzet neer op 6,2 miljard dollar, omgerekend ruim 5,4 miljard euro.

De resultaten voor het boekjaar werd in het vierde kwartaal flink aangeduwd. Zo behaalde Skechers U.S.A. Inc. een omzet van 1,6 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro. Dit deed het bedrijf dankzij een stijging van 24,4 procent. De netto winst in het kwartaal sprong van 53,3 miljoen dollar naar 402,4 miljoen dollar dankzij een stijging van 655,3 procent. Omgerekend naar euro’s komt de nettowinst van het vierde kwartaal neer op 351 miljoen euro.

Voor het boekjaar 2022, het huidige boekjaar, verwacht Skechers U.S.A. Inc een omzet tussen de 7 en 7,2 miljard dollar, zo laat het bedrijf nog weten in de update. In euro’s ligt de voorspelling tussen de 6,1 miljard en 6,28 miljard euro.