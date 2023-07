Nettowinst SMCP iets teruggelopen, maar omzetgroei van 8 procent in H1

Franse modegroep SMCP heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzet van 610 miljoen euro behaald. Dit deed de groep dankzij een omzetstijging van 8 procent, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Echter liep de nettowinst terug van 21 miljoen euro naar 14 miljoen euro.

In het financiële verslag wordt echter duidelijk dat SMCP een gedeelte van de voorraad van het afgelopen jaar heeft geliquideerd, wat leidt tot een druk op de winst in het halfjaar. Ook zijn de kosten van het bedrijf gestegen vanwege de impact van inflatie op winkelhuren en lonen. Ook werd meer geïnvesteerd in de infrastructuur en de IT-systemen.

Wanneer de resultaten, en specifiek de omzet, opgebroken worden in regio’s, dan haalt SMCP de meeste omzet uit thuisland Frankrijk. De verkoop in het land leverde SMCP 203,9 miljoen euro op. De rest van Europa liet juist een omzetplus van 9,1 procent zien waardoor de omzet steeg naar 189,1 miljoen euro. De hoogste groei was te zien in de Asia Pacific-regio waar een toename van 19,5 procent genoteerd wordt. De omzet kwam hierdoor neer op 136,5 miljoen euro. Geheel Amerika liet dan weer een daling zien van 3,4 procent en een omzet van 80,3 miljoen euro.

SMCP is de eigenaar van diverse merken. In het portfolio zitten Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. Sandro blijft met een omzet van 295,5 miljoen euro in het halfjaar het meeste opbrengen. Maje staat op een tweede plek met 228,5 miljoen euro. Claudie Pierlot en Fursac brachten gezamenlijk 85,9 miljoen euro op.