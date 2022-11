Never let a Good Crisis go to waste: Hoe blijf je overeind in een crisis en haal je er voordeel uit

Vaak wordt de corona- of energiecrisis opgevoerd als dé reden voor het ter ziele gaan van een onderneming. Bij bedrijven die in het midden van de storm zitten is daar inderdaad niet tegenop te vechten, maar in veel gevallen ligt de eigenlijke aanleiding dieper dan dat. Dat donkere wolken zich samenpakken boven Europa moge duidelijk zijn. De energiecrisis, de voortdurende oorlog in Oekraïne en kosten van eerste levensbehoeften rijzen de pan uit, consumentenvertrouwen gaat van dieptepunt naar dieptepunt en een opdoemende recessie lijkt niet af te wenden. Het zijn niet de signalen waar de gemiddelde ondernemer vrolijk van wordt.

Kenmerken Weerbare organisatie:

Veel ondernemers merken de stagnerende marktvraag en teruglopende omzetten. Al deze zaken kunnen de de marges onder druk zetten.

Weten wat te doen met je organisatie in tijden van crisis of een lastige marktsituatie zorgt ervoor dat je ook de sterkste stormen het hoofd kunt bieden.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dan ook dat er een heel duidelijk kenmerk naar voren komt in bedrijven die succesvol met veranderingen in de markt mee kunnen bewegen en zo door een crisis heen komen. Ze zijn weerbaar doordat hun organisatie schaalbaar en dus flexibel is op het gebied van financiën, operatie en commercie.

Daar komt bij dat het essentieel is om als ondernemer heel duidelijk in beeld te hebben waar je focus op moet hebben. En dan niet alleen focus voor dit moment, maar ook in de komende zes maanden en de periode daarna. Dat kan alleen als je overzicht en grip op de zaak hebt.

Hier zijn 3 tips waar je als ondernemer je organisatie weerbaarder mee kunt maken:

Tip 1: Zorg dat je organisatie schaalbaar en flexibel is

Probeer je organisatie zo schaalbaar mogelijk te maken. Dat betekent dat je mee kunt veren met de grillen van de markt, snel kunt schakelen bij veranderende behoeften van klanten en in kunt spelen op kansen zodra ze zich voordoen.

De mode-industrie, die in de afgelopen 10 jaar werd gekenmerkt door een hoge mate van onvoorspelbaarheid, zelfs in de beste dagen, bevindt zich in een precaire positie. Het is daarom cruciaal om te automatiseren en innoveren. Maar ook het optimaliseren van processen en het flexibel inzetten van mensen en middelen hoort daarbij.

Probeer in plaats van te snijden in je personeel, talent elders in de organisatie in te zetten. Heb je een project met potentieel op de plank liggen? Dan is dit hét moment om ermee aan de slag te gaan en je mensen op innovatieve projecten te plaatsen. Daarmee voorkom je dat je goed en betrokken personeel laat gaan.

Door vol in te zetten op innovatie heb je ook kans dat je een concurrentievoordeel hebt zodra je uit de crisis komt. Zowel met de resultaten van een innovatief project als het feit dat je geen nieuwe mensen hoeft te werven op te leiden na een roerige periode.

Tip 2: Kijk naar de juiste data kijkt en interpreteer deze correct

Voordat je gaat snijden in je organisatie is het belangrijk om te weten waar geïnnoveerd moet worden en waarin te investeren. Zorg daarom dat je een goed beeld hebt van initiatieven die beter gestopt kunnen worden, omdat ze geen kernfunctie van het bedrijf (meer) zijn of simpelweg onvoldoende presteren.

Uiteraard is het belangrijk om de markt en je clientele goed aan te voelen. Maar op onderbuikgevoel navigeren maakt het risico op verkeerde keuzes serieus veel groter.

Het is daarom cruciaal om gebruik te maken van goede data om de uitdagingen in de markt het hoofd te bieden. En daarbij is het essentieel om te begrijpen wat de statistieken zeggen over de dagelijkse activiteiten. Blijkt uit die analyse dat er overtollige functies of processen zijn die je kunt elimineren of herstructureren? Dan zijn dit vaak de onderdelen die een serieuze kostenbesparing kunnen opleveren.

Dit kan echter wel een pijnlijk proces zijn, want dit is ook hét moment om legacy weg te snijden die je bedrijf afremt. Maar zet die trots opzij: winstgevendheid is in deze tijden het allerbelangrijkste.

Tip 3: Jaag een groter stuk van de taart na

Een probleem voor veel bedrijven is dat ze grote voorraden hebben aangelegd en warenhuizen tot de nok toe gevuld liggen. Als vervolgens de consumentenvraag afneemt is het een logische reactie om binnen bepaalde marges de marketingkosten op te schroeven om van je voorraad af te komen. Maar als de marges verdampen, zullen veel bedrijven zich genoodzaakt voelen om hun marketing- en reclamecampagnes terug te draaien.

Voor slimme, ambitieuze bedrijven die dit moment herkennen zorgt dit voor mooie kansen om aan het marktaandeel te werken en die leegte te vullen.

Als de taart tijdens economische neergang kleiner wordt is het contra-intuïtief om de marketinguitgaven op te schroeven. Het is echter de uitgelezen kans om een groter stuk van deze taart te bemachtigen en een relatief groter publiek te bereiken. En hoewel zo'n gewaagde zet qua omzet misschien niet direct zijn vruchten afwerpt, kun je keihard uit

een recessie accelereren. Dit is hét moment om kritisch naar je organisatie te kijken en een sterkere fundering voor de toekomst te leggen. En investeer in kennis als je niet de juiste expertise binnen je organisatie hebt. Niks is zo waardevol als kennis en netwerk in tijden van crisis.