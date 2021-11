Never out of stock: Duitse schoenenfabrikant Lloyd voorspelt inhaaleffect

Modeartikelen waar altijd vraag naar is en die altijd beschikbaar zijn, het klinkt als een vrij veilig concept voor de mode-industrie. Tenzij een onverwachte gebeurtenis zoals de Covid-pandemie het systeem in de war schopt. In deze serie vertellen drie merken uit verschillende segmenten over hun NOOS-systeem en hoe ze er na de pandemie mee omgaan.

Nadat FashionUnited eerder met dameskledingmerken sprak , komt nu de schoenenbranche aan bod. De Duitse schoenenfabrikant Lloyd verwacht in de periode na de pandemie een inhaalvraag naar formele en gelegenheidsschoenen en anticipeert hierop met een uitgebreid NOOS-assortiment. Om nog dichter op de markt te zitten, heeft het bedrijf ook een nieuw concept geïntroduceerd.

Lloyd-directeur Andreas Schaller

Nog sneller leveren met het Move-programma

Vanaf de komende lente/zomercollectie 2022 biedt de schoenenfabrikant het stand-alone Move-programma aan, dat zelfs voor de modellen van het lopende seizoen een snelle herbevoorrading moet garanderen. Lloyd heeft het systeem al eerder getest in zijn eigen retailnetwerk en met geselecteerde retailpartners en daar goede ervaringen mee. "Nu zijn we ook in staat om grotere hoeveelheden op deze manier aan te bieden", vertelt Lloyd CEO Andreas Schaller per e-mail aan FashionUnited.

Het programma met twintig styles voor dames- en twintig voor heren bestaat uit actuele seizoensmodellen. In tegenstelling tot de grote hoeveelheden in het conventionele NOOS-assortiment, wordt het Move-programma slechts een week in het magazijn van de fabrikant opgeslagen. Nabestellingen van winkels worden binnen een week geproduceerd en dan rechtstreeks aan de retailklant geleverd.

In tegenstelling tot het NOOS-concept, dat voor elke klant met een minimumorder per seizoen beschikbaar is, moet de retailklant van Lloyd's Move instemmen met wekelijkse herhaalorders voor de artikelen in kwestie. Volgens Schaller is dit de enige manier om de vraag permanent te extrapoleren en te garanderen dat de productie rendabel blijft. Het is de bedoeling dat het programma het volgende seizoen wordt uitgebreid onder meer naar het dameskledingsegment.

Lloyd NOOS-collectie

“Wanneer een Move-artikel zich zodanig ontwikkelt dat zekerheid vooraf mogelijk is, is het denkbaar dat het artikel wordt overgeheveld naar het NOOS-programma. Het is echter ook mogelijk dat een dergelijk artikel aan het eind van het seizoen wordt uitgefaseerd," legt de directeur uit. "Nu is het een kwestie van ervaring opdoen om de processen zodanig te borgen dat ze schaalbaar worden."

NOOS genereert aanzienlijke inkomsten voor Lloyd

Het nieuwe Move-programma is een op zichzelf staande aanvulling op het bestaande NOOS-concept van de fabrikant. Het never-out-of-stock percentage bij Lloyd's is hoog. Vóór de Covid-19 crisis genereerde het bedrijf ongeveer 50 procent van zijn omzet via het NOOS programma. De seizoenscollectie herenschoenen omvat ongeveer 170 stijlen en het NOOS-programma nog eens 70. Voor damesschoenen zijn er ongeveer 20 NOOS-stijlen, die beschikbaar zijn naast de seizoenscollectie van ongeveer 120 stijlen, en die altijd kunnen worden nabesteld.

"In de eerste plaats zien wij het voordeel voor onze vakhandelaren, die door gebruik te maken van ons programma hun liquiditeit kunnen behouden. Een service die voor hen - zeker op dit moment - uiterst belangrijk is," zegt de Lloyd directeur. "Natuurlijk is het voor ons als leverancier een groot risico om het voorraadrisico van onze speciaalzaken op ons te nemen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst nog belangrijker zal worden vanwege de financieringsstructuren van de detailhandel."

Lloyd NOOS-collectie

Ieder seizoen wordt ongeveer 40 procent van de NOOS-artikelen vernieuwd. In de afgelopen seizoenen zijn modieuze stijlen steeds vaker opgenomen in het never-out-of-stock programma. "Er zijn modellen die al tien jaar in het NOOS-programma zitten en nog steeds succesvol zijn. Aan de andere kant zijn er stijlen die maar één seizoen in het NOOS-programma zitten en dan uit de collectie verdwijnen," aldus Schaller.

Het tempo van de collectie is trager vergeleken met het snelle NOOS-model van kledingmerken als Cecil en Street One , maar ook Lloyd heeft de gevolgen gevoeld van de Covid-19 pandemie. Door de sluiting van winkels en de dalende vraag naar formeel schoeisel is de verkoop van NOOS sterk gedaald. Zijn overvolle magazijnen het gevolg? "Gelukkig konden we dankzij de grote flexibiliteit in ons productieproces de productieaantallen snel verminderen of in zelfs volledig stopzetten. Hierdoor hebben we enorme overvoorraden kunnen voorkomen," aldus Schaller.

Inhaaleffect voor formele schoenen

Nadat Lloyd in juli zelfs zijn productiefaciliteit in Duitsland moest sluiten als gevolg van de pandemie, wil de schoenenfabrikant met het NOOS-programma een inhaalslag maken. Het bedrijf denkt dat de vraag naar formele schoenen en gelegenheidschoenen de komende maanden zal groeien naarmate meer mensen teruggaan naar kantoor en ook weer meer festiviteiten plaatsvinden. Het merk poogt op deze inhaalvraag voorbereid te zijn door NOOS aan te bieden en de productie in dit segment op te voeren. "Niets zou erger zijn voor onze retailklanten dan deze winter ‘nee’ te moeten verkopen vanwege een gebrek aan schoenen," zegt Schaller.

De strategie lijkt te werken: "We krijgen nu al nabestellingen uit markten die hun lockdown-beperkingen eerder hebben losgelaten dan Duitsland en vergelijkbare markten."

Dit artikel is vertaald uit het Duits.