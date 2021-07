Nooit zonder voorraad: hoe werkt het NOOS model in onzekere tijden?

Tijdloze modeartikelen die op elk moment kunnen worden verkocht - het idee lijkt verleidelijk voor retailers en merken, vooral in tijden van pandemie. Maar in de praktijk verschillen modebedrijven aanzienlijk in de manier waarop ze never-out-of-stock items aanbieden. In deze serie vertellen drie merken uit verschillende segmenten over hun NOOS-systeem en hoe het heeft gewerkt tijdens de pandemie.

Bij Cecil en Street One, twee dameskledingmerken van de CBR Fashion Group, zijn de NOOS-artikelen een vast onderdeel zijn van het bedrijfsmodel. Het omzetaandeel van de zusterlabels met NOOS is zelfs goed voor 30 tot 45 procent van de totaalomzet. In tegenstelling tot het klassieke imago van NOOS, hanteert CBR een bijzonder snelle aanpak van het never-out-of-stock systeem.

De merken van het Duitse kledingconcern lanceren elk jaar twaalf collecties. Elk van de twaalf collecties bevat nieuwe NOOS items; bij Street One worden deze QR genoemd. De hoeveelheid 'always in stock'-items ligt per collectie tussen de 20 en 40 procent. Bijzonder is dat in tegenstelling tot wat men gewend is van het oude vertrouwde NOOS-systeem, de CBR Groep zich in haar collecties niet alleen richt op tijdloze klassiekers.

Foto: Marco Schneider, sales directeur, Cecil en Street One | CBR Fashion Group

Cecil en Street One versnellen het klassieke NOOS-model

"Ruim drieënhalf jaar geleden hebben we QR en NOOS ingrijpend veranderd. Je vindt in onze winkels nog steeds basics als een wit t-shirt of een witte blouse, maar we werken nu ook met veel QR- en NOOS-artikelen die een heel moderne uitstraling hebben", vertelt Marco Schneider, hoofd verkoop bij Cecil and Street One, in een telefonisch interview met FashionUnited. In het beste geval mogen NOOS- of QR-artikelen niet eens opvallen binnen de collectie, zo luidt de claim van de merken.

De runtimes van QR- en NOOS-artikelen zijn bij de twee damesmode-merken ook aanzienlijk korter dan bij het klassieke NOOS model. In plaats van een vast onderdeel van het aanbod gedurende een langere periode, zoals meestal het geval is, is de beschikbaarheid van NOOS-artikelen bij de CBR Groep beperkt tot enkele weken. De meeste zogenaamde "TOS" (tijdelijk op voorraad) producten bij Cecil en "Limited" items bij Street One hebben een looptijd van tussen de vier en zes weken.

Door het klassieke NOOS-proces te verbeteren en te versnellen, willen de merken meer opwinding op de verkoopvloer brengen en tegelijkertijd retailpartners in staat stellen artikelen bij te bestellen. "Dit bevordert het succes in de verkooppunten, de kasomzet en een hogere omloopsnelheid van de voorraad", legt Schneider uit. Het risico voor de leverancier is groter met trendy artikelen, voegt hij eraan toe, maar de aantrekkingskracht op de klant, en dus het succes aan de kant van de retailpartner, is aanzienlijk groter.

"Een partner die QR of NOOS doorgeeft, zal in ons businessmodel niet slagen", zegt de salesmanager. De "beproefde favoriete artikelen", zoals ze op de website van de merken worden aangeprezen, zijn een belangrijke succesfactor voor het bedrijf en erg populair bij vrouwelijke klanten. Vaste klanten kennen de QR- en NOOS-artikelen door en door. "De klant komt in de winkel en vraagt aan haar favoriete verkoopster: 'Ik wil graag de Toronto, welke is de nieuwe?' Omdat ze weet dat de Toronto (een jeans model van Cecil, red.) haar past en dat die steeds in een andere kleur en een andere wassing komt," zegt Schneider.

Foto: Cecil (links) en Street One (rechts)

Restanten in tijden van pandemie: "Dat is een risico dat we moeten nemen"

"Doordat we zulke korte cycli hebben, moeten we alles voorproduceren", zegt Schneider. Tachtig tot negentig dagen voor levering moeten retailers beslissen over budget en hoeveelheden. Retailers hoeven geen 20 tot 25 procent van het budget vast te leggen; dit is gepland voor NOOS en QR-aanpassing. "Normaal gesproken hebben we de eis dat elk QR- of NOOS-item ook minstens één keer wordt aangepast. Er zijn partners die hier zo succesvol mee werken, dat de NOOS- of QR-selectie in deze korte tijdspanne twee tot drie keer wordt bijbesteld", stelt Schneider.

Zo kan het gebeuren dat het vermeende never-out-of-stock artikel ineens niet meer leverbaar is: "Als het artikel echt hot is, moet je soms al na twee tot drie weken ‘nee’ verkopen. Dat betekent dat het artikel niet meer kan worden verzonden omdat het helaas al op is," zegt Schneider.

Maar hoe ziet het eruit als de omzet van goederen plotseling abrupt tot stilstand komt door de pandemie, zoals de afgelopen maanden het geval was? Net als in een groot deel van de mode-industrie, hadden Cecil en Street One zichtbaar meer koopwaar dan normaal als gevolg van de hoge NOOS-voorraad. "Als het artikel door ons verkeerd is ingeschat, dat kan het item zelf zijn of wanneer een winkel gesloten is, blijft het bij ons op voorraad. Dat is het risico dat we nemen, en onze eigen verkooppunten vormen dan het eerste kanaal waarlangs we goederen omleiden", legt Schneider uit. Vanwege de onvoorspelbare pandemische situatie zijn de productiehoeveelheden van QR- en NOOS-artikelen in de zevende en achtste collectie voor de maanden juli en augustus dit jaar uit voorzorg toch verlaagd.

Ondanks het hoge merchandise-risico willen Cecil en Street One vasthouden aan hun NOOS-systeem voor de korte termijn. Wanneer winkels regionaal open waren of tussen de eerste en tweede golf in, hadden ze relatief snel weer goede resultaten kunnen boeken en hadden partners meteen hun auto QR en auto NOOS weer aangezet. "We geloven dat we het succes van voor Covid ook na Covid zullen hebben", concludeert Schneider.

Dit is deel twee van een serie over NOOS. Voor het eerste deel klik hier. Voor het eerste deel klik hier.

Dit artikel is vertaald uit het Duits