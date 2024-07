New Balance: Van vadersneaker naar streetwear-icoon en op weg naar 10 miljard dollar omzet

De sportkledinggigant New Balance, dat ooit synoniem stond voor hardloopschoenen en vadersneakers, heeft zich in minder dan tien jaar getransformeerd tot een van de meest gewilde spelers in de sneakerindustrie. Gesterkt door dit succes, zou het merk nu mikken op een omzet van 10 miljard dollar in de komende jaren, aldus Business of Fashion.

Een ambitieus maar realistisch doel gezien de huidige dynamiek.

Stormachtige groei na de crisis

Hoewel de coronacrisis de groei van New Balance in 2020 en 2021 afremde, wist het merk sterk terug te komen. 2023 was een recordjaar, met een wereldwijde omzet van meer dan 6 miljard dollar. In slechts drie jaar tijd heeft het bedrijf zijn omzet bijna verdubbeld, van 3,3 miljard dollar naar bijna 6,5 miljard dollar.

"Mensen zijn weer gaan sporten. Daarnaast bieden we een assortiment aan lifestyleproducten voor dagelijks gebruik, wat vooral populair is bij jongeren", legt Claire Boulanger, marketingdirecteur Frankrijk van New Balance, uit. Deze diversificatie van het aanbod, in combinatie met een sterke vraag, zou volgens de directeur de groei van 35 procent op de Europese markt verklaren.

Deze exponentiële groei bleef niet beperkt tot één regio; New Balance noteerde een omzetstijging van meer dan 20 procent in de Verenigde Staten.

De Spelen van Parijs, een springplank voor het merk

De Olympische Spelen van Parijs 2024 zijn ook een belangrijk evenement voor New Balance. Met meer dan honderd atleten die door het merk worden uitgerust, is het doel duidelijk: de zichtbaarheid vergroten en de producten bekend maken bij een wereldwijd publiek. "Het idee is om het merk te laten zien, om onze producten bekend te maken", benadrukt Claire Boulanger.

Verhuizing van het EMEA-hoofdkantoor

In het kader van zijn Europese expansie heeft New Balance zijn hoofdkantoor voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) verplaatst naar de bruisende innovatiecentrum Schinkel in Amsterdam. Het merk heeft een huurcontract voor de langetermijn getekend voor een creatieve kantoorruimte van 3.865 vierkante meter in de A-Factory, zo maakte de wereldwijde vastgoedonderneming Jamestown op 15 mei 2024 bekend.

De verhuizing is een relocatie en uitbreiding van het huidige kantoor van het bedrijf in Amsterdam, gevestigd in Houthavens. De nieuwe ruimte van New Balance zal bestaan uit creatieve kantoren, showrooms en een contentstudio, waar aanvankelijk meer dan 150 werknemers zullen worden gehuisvest vanaf de opening deze zomer.

"We zijn verheugd om ons te vestigen in een dergelijk innovatief, creatief en dynamisch gebied dat het karakter en de persoonlijkheid van het merk New Balance zo goed weerspiegelt", aldus Mathias Boenke, Senior Vice President EMEA bij New Balance. "Bovenal getuigt de geplande uitbreiding van ons EMEA-hoofdkantoor van de krachtige en duurzame groei van het merk, met name in Europa."

Een sterke betrokkenheid bij het milieu

Naast zijn groei zet New Balance zich in om zijn impact op het milieu te verkleinen. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen gesteld: zo wil het tegen 2025 100 procent hernieuwbare energie gebruiken, een zero waste-beleid implementeren en alleen duurzaam leer en biobased katoen gebruiken. Deze verbintenissen maken deel uit van een streven om te voldoen aan de verwachtingen van consumenten, die steeds gevoeliger worden voor milieukwesties, en om zich te onderscheiden van concurrenten zoals Adidas, die regelmatig worden beschuldigd van greenwashing.

Tussen vakmanschap en waarden

New Balance benadrukt ook zijn Amerikaanse vakmanschap en de kwaliteit van zijn producten. Een groot deel van de productie vindt plaats in de Verenigde Staten, waardoor het bedrijf ethische arbeidsomstandigheden kan garanderen en de volledige waardeketen in eigen hand kan houden.

Door zich aan te passen aan nieuwe trends en in te spelen op de verwachtingen van de consument, is New Balance erin geslaagd om uit te groeien tot een van de wereldleiders in sportkleding. Met ambitieuze doelstellingen en een solide strategie lijkt het merk goed op weg om zijn groei voort te zetten en de omzet van 2023 te overtreffen. De Olympische Spelen van Parijs 2024 en de inzet voor duurzaamheid zijn troeven om zijn positie op de markt te verstevigen.