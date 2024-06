New Balance verhuist EMEA-hoofdkantoor naar Amsterdamse Schinkelbuurt

New Balance verhuist zijn EMEA-hoofdkantoor van de Amsterdamse wijk Houthavens naar de Schinkelbuurt. Het nieuwe hoofdkwartier dient niet alleen als kantoor, het is ook voorzien van showrooms en een contentstudio, zo maakt New Balance bekend in een persbericht.

New Balance verhuist, samen met ruim 150 medewerkers, in de zomer naar het nieuwe hoofdkantoor dat zich in de A-Factorij bevindt. De voormalige fietsfabriek uit de jaren ‘50 werd in 2002 omgetoverd tot creatieve kantoorruimtes. New Balance zal 3.865 vierkante meter van de A-Factorij invullen.

De verhuizing van het EMEA-hoofdkantoor is volgens Mathias Boenke, senior vicevoorzitter van de EMEA-regio bij New Balance, het bewijs “voor de krachtige en duurzame groei van het merk in Europa”. In het jaar 2023 speelde de Europese markt een hoofdrol in de behaalde omzetgroei van 23 procent. Europa groeide destijds met 35 procent en die cijfers zorgde ervoor dat New Balance uitbreidingsplannen op papier zette. Zo plant het merk in 2024 negentig winkels wereldwijd te openen en vijftig winkels te voorzien van een nieuw concept dat ‘meer aansluit bij de doelgroep’.