Next: 'Doorstart Joules komt sneller dan verwacht'

De doorstart van Joules door nieuwe eigenaar Next komt sneller dan verwacht, dat meldt FashionNetwork.

Next deelde met FashionNetwork dat hun technische teams “aanzienlijke vooruitgang” hebben geboekt waardoor de Joules website eerder gelanceerd kan worden, namelijk in oktober in plaats van maart volgend jaar.

Naast de website service van Next zal Joules met de herlancering ook gebruik maken van andere Next systemen, waaronder productsystemen voor voorraadplanning, budgettering, contractbeheer, voortgang, invoer en inkomende administratie. “Dit zal hen in staat stellen te profiteren van de inkomende vracht- en douaneregelingen van de groep”, aldus Next aan FashionNetwork.

Wel blijft Joules volgens Next, dat nu 74 procent van het bedrijf bezit, een “onafhankelijk bedrijf met een eigen bestuur en managementteam”. Activiteiten als product-, marketing- en merkontwikkeling zullen daarmee onder leiding van oprichter Tom Joule door Joules-teams beheerd blijven.

Next geeft aan dat er banen zullen verdwijnen bij Joules als het bedrijf opnieuw wordt gelanceerd. “Een aantal taken die door Joules-personeel worden uitgevoerd, zullen worden opgenomen in Next teams of zijn niet langer nodig", zo legt de nieuwe eigenaar van Joules uit. Next belooft met de getroffen werknemers samen te werken om te zorgen dat zij in aanmerking komen voor passende vacatures bij Next.

Degenen die bij Joules blijven, zullen vanuit de bestaande kantoren van Joules blijven werken, aldus FashionNetwork.