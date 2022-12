Next Plc neemt Britse retailer Joules over

Next Plc blijkt als winnaar uit de bus te komen in de strijd voor Britse retailer Joules. Next doet het echter niet alleen. Oprichter van de keten Tom Joule neemt Joules samen met Next over en krijgt 26 procent in handen. De overige 74 procent komt in handen van Next, zo blijkt uit een persbericht.

Next betaalt 34 miljoen pond (39,5 miljoen euro voor de activa van retailer, zo blijkt uit een officieel statement. Daar bovenop komt nog 7 miljoen pond (8,1 miljoen euro) die het betaalt voor het hoofdkantoor van Joules.

Next Plc geeft in het statement aan de intentie te hebben rond de 100 van de huidige 124 winkels van Joules open te houden. Het vermeldt wel dat deze intentie onderhevig is aan de onderhandelingen met de verhuurders van de panden. 19 van de winkels zijn wel per direct gesloten.

Joules behoudt daarnaast een eigen management en creatieve onafhankelijkheid, aldus het statement. Ook zal het gros van het personeel aan kunnen blijven bij de Britse retailer.