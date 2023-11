Next Plc stelt winstverwachtingen bij na positieve resultaten in derde kwartaal

Next Plc groeit zijn omzet met 4 procent in het derde kwartaal. Daarmee groeit de omzet twee procent meer dan verwacht en strijkt de omzet neer op een bedrag van 23 miljoen pond, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Omgerekend in euro’s komt de omzet neer op ruim 26 miljoen.

De online verkopen stegen in het derde kwartaal met 6,5 procent, de verkoop in de winkels daalde met 0,6 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Met de resultaten van het derde kwartaal worden cijfers van de eerste negen maanden van dit jaar bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de online verkopen met 4,9 procent zijn gestegen en de verkoop in de winkels met 0,4 procent afnam. De totale omzet van Next steeg in de eerste negen maanden met 3,5 procent.

Resultaten over het bedrijfsresultaat worden niet gedeeld, maar wel wordt de verwachte winst voor belastingen bijgesteld. Next verwacht 10 miljoen pond meer winst en voorspelt daarmee dit boekjaar af te sluiten met een winst van 885 miljoen pond (1 miljard euro).