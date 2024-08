Next Plc verhoogt winstverwachting voor boekjaar 2024

De Britse retailer Next Plc groeit verder in het eerste halfjaar van 2024. Het bedrijf ziet zijn omzet en winst verder stijgen. Het zorgt ervoor dat Next Plc zijn winstverwachtingen voor het gehele boekjaar naar boven bijstelt, blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Online noteert Next Plc een omzetgroeit van 8,4 procent, tegenover een omzetdaling van 2,6 procent in de retail. De totale omzetgroei komt neer op 8 procent. Uitspraken over bedragen doet het bedrijf nog niet, omdat het om een trading update gaat.

Wel deelt Next Plc al dat ook de winst in de lift zit, waardoor de winstverwachting voor het hele jaar wordt bijgesteld. De winst stijgt in het eerste halfjaar met 8 procent, waardoor het bedrijf nu 20 miljoen pond meer winst verwacht. Het betreft een stijging van 6,7 procent. De winst wordt nu voorspeld te eindigen op 980 miljoen pond.