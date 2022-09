Next Plc ziet bestedingen consumenten teruglopen, stelt omzetverwachting bij

Webretailer Next Plc heeft de omzet- en winstverwachting voor het volledige boekjaar naar beneden bijgesteld. Dat laat het bedrijf weten in het halfjaarverslag. Next Plc is een van oorsprong Brits bedrijf dat via een webshop ook elders in Europa levert, waaronder in de Benelux.

Het eerste halfjaar van 2022 verliep positief voor Next Plc, met een stijging van de verkoopinkomsten van 12,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, gerekend met de volle prijzen van de voorraad. De winst voor belastingen kwam uit op 401 miljoen pond, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorig jaar

In augustus liepen de inkomsten echter met gemiddeld 3,1 procent terug. Door de stijgende consumentenprijzen durft Next Plc ook de komende maanden niet op de verwachte successen te rekenen, zegt het.

Next Plc verwacht omzetdaling voor het najaar

Waar Next Plc voor het najaar eerst een inkomstenstijging voorzag van een procent, gaat het nu uit van een daling van 1,5 procent. De winstvoorspelling is bijgesteld van 860 miljoen pond (omgerekend 961 miljoen euro) naar 840 miljoen pond (938 miljoen euro). De winst komt dan nog steeds 2,1 procent hoger uit dan vorig jaar.

Next Plc stelt de prognoses bij tegen de achtergrond van sterke inflatie, die steeds meer voelbaar wordt in de portemonnees van consumenten. “Nu de inflatie begint toe te slaan, lijkt het onontkoombaar dat de markt voor kleding en interieurartikelen zal vertragen, zoniet zal keren,” zo is in het halfjaarverslag te lezen. Daarnaast is de positie van de Britse pond de laatste maand verzwakt, wat de prijzen volgens Next Plc naar verwachting verder zal laten stijgen.

Next Plc zegt echter genoeg spaargeld achter de hand te hebben. “Dat biedt enige troost.” Daarnaast acht Next Plc het waarschijnlijk dat de steunmaatregelen van de Britse overheid de bestedingen van consumenten nog enigszins zullen stimuleren, maar wat de impact daarvan zal zijn, daarover durft het bedrijf nog niets te zeggen.