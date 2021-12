Nicole Cuypers neemt leiding José Cuypers Mode over

Een wisseling van de wacht bij damesmodezaak José Cuypers Mode. Zaakvoerder José Cuypers, die de winkel veertig jaar geleden overnam van haar ouders, gaat in januari 2022 met pensioen. Dat is te lezen in een publicatie van Indebuurt Eindhoven. Nicole Cuypers, de nicht van José Cuypers, zal het roer overnemen.

Damesmoderetailer José Cuypers Mode verkoopt onder meer de merken Dante6, Kyra&Ko, JcSophie, MAC, Sofie Schnoor, Studio Anneloes, StudioAR, Summum en Yaya. Ook accessoires en interieuritems behoren tot het assortiment. De multibrandstore is gevestigd aan de Parkstraat in Nuenen en heeft tevens een webshop. In de maand december heeft de retailer een aantal food & fashion dagen in de winkel georganiseerd, waarbij José heeft gekookt 'om persoonlijk en in stijl afscheid te nemen van klanten', zo is in de publicatie van de nieuwswebsite te lezen.