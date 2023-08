Nieuw beleid: Bol.com voert gendertransitieverlof in

Bol.com zet zich in voor een diverse en inclusieve maatschappij. Het bedrijf biedt medewerkers die in gendertransitie zijn of de wens hebben om in transitie te gaan namelijk 33 weken betaald verlof met behoud van salaris aan, zo maakt Bol.com bekend in een persbericht. Het is onderdeel van een nieuw beleid.

Bovendien kunnen collega’s en managers tips krijgen om de juiste ondersteuning te bieden, schrijft Bol.com. Het bedrijf maakt ook gebruik van recruitmentbureaus die gespecialiseerd zijn in bi-cultureel talent, wordt er in de gaten gehouden dat er geen ‘gender-gap’ ontstaat en is er oog voor neurodiversiteit. De e-tailer probeert ook interne bewustwording te creëren voor andere feestdagen dan alleen de bekende feestdagen in Nederland en België.

Met het nieuwe beleid wil het bedrijf kenbaar maken dat het zich inzet voor een diverse en inclusieve maatschappij. En dat start bij bewustwording en beleid bij en voor eigen medewerkers, aldus Bol.com.