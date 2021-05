Nieuw hoofdkantoor MAC Jeans en A fish named Fred

MAC Jeans en A fish named Fred zijn gezamenlijk in Lijnden nabij Schiphol in een nieuw hoofdkantoor getrokken. In de vormgeving van dit nieuwe HQ zien we een duidelijke vertaling van de visies en ambities van beide organisaties. Het laat in alles zien en ervaren hoe de werkomgeving bijdraagt aan het succes van beide merken.

Het nieuwe onderkomen kan alleen maar beschreven worden als creatief, eigentijds en bovenal inspirerend. Niet alleen is de look van onze deze nieuwe huisvesting perfect in lijn om de komende jaren nog veel meer service, kwaliteit en verassingen te bieden. Het sluit ook nog eens naadloos aan op de bedrijfsprofielen van zowel MAC Jeans als A fish named Fred. Bovendien is het gelegen op het ruim opgezette en groene Airport Business Park Lijnden te midden van gerespecteerde branchegenoten, als Just Brands, The Sting, Costes Fashion, Paul Warmer, Tramontana en No Excess.

Vanaf concept tot uitwerking is het gehele interieur naar de smaak en stijl ingericht van beide partijen. De afdelingen van de merken lopen binnen het pand vloeiend op elkaar over in een open en uitnodigende uitstraling. Dit wordt ook nog eens versterkt door de grote raampartijen die meer dan voldoende daglicht voorschotelen. Dit maakt van elke vierkante meter die benut wordt een leefbare en energieke werkplek. Het laat een vernieuwd en krachtig licht schijnen op de royale showrooms van MAC Jeans en A fish named Fred, het magazijn en opslag, de marketing afdeling, de back office, het styling team, de concept store en de nieuwe, professionele fotostudio.

MAC Jeans en A fish named Fred verrassen elke bezoeker al bij de ruime entree. Het gebruik van natuurlijke elementen en funky items zijn tot in detail doorgevoerd met onder meer de grote boot die in de grote hal fungeert als lamp. De grote trap naar boven voert naar de flexibele werkruimten.

Links bevindt zich de concept store met de nieuwste collectie plus een fotostudio voor het creatieve team. Hier worden ook de Fred Talks met bekende gezichten uit de media opgenomen die te vinden zijn op YouTube en Spotify. Verder is er een magazijn met de servicevoorraad van de collecties. Opvallend zijn de kernwaarden van MAC Jeans en A fish named Fred die in het interieur zijn verwerkt, zoals bijzondere lampen in de vorm van vissen, speciaal ontworpen kleden en een verticale groene tuin. De vibe is kleurrijk en creatief en dat voel je direct bij de eerste stap die je zet in het nieuwe Transit HQ. Neem de tijd om een kijkje te nemen en geniet van de groene oase en waterpartijen rondom de nieuwe behuizing.

Tijdens de Lijnden Fashion Tour op 11 en 12 juli ben jij van harte welkom om de collecties en het nieuwe Transit onderkomen te bekijken en zullen er diverse muzikale events plaats vinden.

Transit Textiles Agency

MAC Jeans & A fish named Fred

Frankfurtstraat 2

1175 RH Lijnden

Nederland