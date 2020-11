Nieuw in Nederland: Novicell, de online business ‘versneller’

Al twintig jaar levert het Deense Novicell digitale business oplossingen voor grote internationale retailers. Na Denemarken, Noorwegen, Engeland en Spanje verovert Novicell nu ook de Nederlandse markt. Country manager Niels van Vliet: “Wij maken voor klanten meetbaar het verschil.”

Op 1 september werd de Nederlandse vestiging van Novicell in Amsterdam geopend. Daarmee is Nederland een rasechte Scandinavische onderneming rijker. Novicell werd twintig jaar geleden opgericht door Per Kirchner. Toen hij de online business destijds zag ontspruiten, besloot hij er bovenop te springen. Inmiddels staat Novicell bekend als dé specialist als het gaat om het boosten van je online business en development vraagstukken. Op dit moment werken 320 ontwikkelaars, strategen, designers en marketingspecialisten bij Novicell. Het bedrijf heeft acht vestigingen in Denemarken, Noorwegen, Engeland, Spanje en sinds kort dus ook in Nederland.

Amsterdam

In Nederland staat Niels van Vliet aan het roer. “Ik heb vanuit mijn financiële en commerciële achtergrond vaker de implementatie van buitenlandse bedrijven in Nederland gedaan”, vertelt hij. “Nu doe ik dat voor Novicell. Op dit moment zijn we druk bezig ons team in Amsterdam samen te stellen. Het team bestaat nu al uit drie developers en we zijn nog op zoek naar een digitale marketing consultant. Twee van de drie developers zijn afkomstig uit Denemarken en werken al geruime tijd voor Novicell. Heel fijn, want deze medewerkers beschikken over een zee aan ervaring en bovendien zit de werkwijze van Novicell hen in het bloed, waardoor ze die goed op nieuwe collega’s kunnen overbrengen. Kort na onze start ontvingen wij al diverse verzoeken om retailers te helpen bij hun online business. Ons team in Nederland zal blijven groeien en we zullen continu ons team verder uitbreiden met de benodigde kennis, kunde en vaardigheden.”

Webshop en e-commerce

Novicell gaat zich in Nederland onder meer richten op digitale oplossingen voor de fashion industry. “Wij doen alles op het gebied van webshop-, e-commerce en development”, vertelt Van Vliet. “Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen e-commerce omgeving gecreëerd en eigen systemen ontwikkeld. We richten ons met name op retailers met de ambitie om hun online aanwezigheid naar het hoogst haalbare te brengen middels de verschillende platformen, zoals Shopify, Dynamicweb en Umbraco. Wat we in feite doen is alle voorkomende problemen en vraagstukken die zich op het digitale domein kunnen voordoen, oplossen. Dat doen we op de Scandinavische manier. Iedereen kent de bekende Scandinavische bedrijven wel. Dat Scandinavische gevoel brengen wij de e-commerce in. Zakendoen met Novicell is relaxed, wij helpen je met het gehele proces en onze producten zien er niet alleen mooi uit, maar werken ook nog eens simpel én doeltreffend.”

Novicell Country Manager Niels van Vliet:

“Wij doen alles op basis van feiten en onderzoek. Daarom kunnen we vooraf nauwkeurig berekenen hoeveel een investering de klant gaat opleveren”

Omni-channel strategie

Veel merken zijn al jaren goed bezig als het gaat om een omni-channel strategie. Wat kan Novicell toevoegen? “Wat wij kunnen toevoegen is return on investment. Stel dat een bedrijf ons inschakelt, dan gaan wij kijken: wat is de strategie en hoe klopt de huidige omni-channel inrichting bij die strategie en bij de doelstellingen? We ontdekken dan vaak dat klanten nog steeds tools gebruiken die helemaal niet meer nodig zijn. Soms zien we dat er licenties worden betaald voor systemen die niet meer gebruikt worden of dat wordt betaald voor projecten die niet meer nodig zijn. Regelmatig zien we dat de digitale omgeving van een bedrijf een niet samenhangend geheel is. Hierdoor is het kwetsbaar en/of zeer bewerkelijk, bijvoorbeeld als het gaat om PIM (Product Informatie Management). Niemand in het bedrijf heeft nog zicht op wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal aanwezig is. Anno 2020 wordt het tijd om die digitale ratjetoe eens goed onder de loep te nemen. Daar zijn wij dus goed in.”

Meten is weten

Van Vliet: “Wat we bij Novicell doen is bepalen: wat heeft de retailer nu daadwerkelijk nodig om de bedrijfsdoelstelling te realiseren? Welke tools dragen wel bij aan een beter resultaat en welke niet? Wij hebben de kennis om dit eenvoudig in kaart te brengen. Wij doen dit op basis van feiten en onderzoek, oftewel meten is weten, gokken is dokken en gissen is missen. De bottom line daarbij is natuurlijk: wat is de ROI? Een vraag die we veel krijgen is bijvoorbeeld ‘hoe kunnen we onze online business beter inrichten?’ Daar gaan we dan naar kijken en dan komen we met een oplossing, waarbij we meteen aangeven wat de oplossing gaat opleveren. Dat hoeft natuurlijk niet in één keer, dat kan ook stap voor stap.”

Quickscan

Kan Van Vliet ook een voorbeeld geven? “Zeker. Voor een Nederlandse retail webshop hebben we onlangs een quickscan gedaan. Daar kwam uit dat de conversie op de mobiel verdubbeld kon worden, door enkele ‘kleine’ aanpassingen en de routing op de mobiele versie anders in te richten. We konden precies aangeven wat er aan tijd en geld ingestoken moest worden om de inrichting te veranderen, waardoor de conversie van websitebezoeker naar betalende klant zou verdubbelen.”