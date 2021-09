Nieuw op de markt: Vandaag lanceert duurzaam lifestyleplatform Fairbee

Nederland heeft er een nieuw platform bij: Fairbee. Het platform wil het koopgedrag van consumenten verduurzamen, aldus het persbericht.

Fairbee wil dit doen door aanbod te hebben met alleen merken die op een duurzame manier werken. Dit geldt op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, lokale productie en dierenwelzijn. Fairbee noemt het ‘sustainable by design’ waardoor de consument niet meer hoeft na te denken of iets op een eerlijke manier is geproduceerd, wanneer het aanbod al duurzaam is. “Het kost de gemiddelde consument nu nog te veel moeite om greenwashers van echte duurzame bedrijven te onderscheiden. Die uitdagingen willen wij graag wegnemen,” aldus oprichter Saja Chander in het persbericht.

Fairbee is van start gegaan met iets meer dan dertig partnermerken, maar wil zo snel mogelijk groeien naar een aanbod van honderd merken. De huidige partnermerken komen uit Nederland, Duitsland, Canada, Portugal en Scandinavië. “De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen 25 en 55 jaar oud die gaan voor stijl en kwaliteitsproducten die lang mee gaan. Over het algemeen wordt door deze doelgroep aan de bekende merknamen en logo’s minder belang gehecht. Het zijn consumenten die goed willen doen, maar zonder dat dat veel moeite kost.”

Het platform richt zich in eerste instantie op de consument in West-Europa, aldus het bericht.