Nieuw rapport stelt 33 duurzame doelen voor een rechtvaardig modesysteem voor

Waakhond Public Eye stelt in het nieuwe rapport "One-Earth Fashion" 33 concrete doelen voor een rechtvaardiger modesysteem voor. Het benadrukt dat het huidige modesysteem de klimaatcrisis waarmee de aarde wordt geconfronteerd, verder verergert.

"Dit leidt tot een situatie waarin kleine, positieve stappen – bijvoorbeeld het verminderen van plastic in verpakkingen, het gebruik van meer hernieuwbare energie op kantoor of het verhogen van de lonen van werknemers tot net boven het minimumloon – worden gepresenteerd als bewijs dat de sector duurzamer wordt, terwijl het totaalbeeld laat zien dat dergelijke veranderingen veel te klein zijn of teniet worden gedaan door een verhoogde productie of andere rebound-effecten", aldus het rapport.

Optimalisatie van het oude systeem zal dus niet tot de gewenste resultaten leiden, vandaar de oproep tot een "nieuw besturingssysteem voor de mode". Het rapport beoogt het internationale debat over de sociaal-ecologische transformatie en een rechtvaardige transitie in het modesysteem te stimuleren door concrete doelen voor veranderingen en paradigmaverschuivingen voor te stellen.

Om de negatieve gevolgen en risico's van het modesysteem aan te pakken, heeft het rapport twaalf aandachtspunten geïdentificeerd die van invloed zijn op één of meer planetaire grenzen:

Afval

Overproductie

Vezels

Water- en chemicaliënverbruik

Broeikasgasemissies

Kunststoffen

Leefbare lonen

Veilige werkgelegenheid, sociale zekerheid

Vakbondsrechten

Arbeidstijden

Discriminatie, gendergerelateerd geweld en intimidatie

Veiligheid en gezondheid op het werk

Voor elk aandachtspunt hebben de experts eerst een overkoepelend transformatiedoel geschetst, een langetermijnvisie van hoe een rechtvaardiger modesysteem – binnen de planetaire grenzen – er in elk aandachtsgebied uit zou moeten zien. Vervolgens formuleerden ze de voorgestelde 33 doelen – specifieke en tijdgebonden mijlpalen – die de visie voor de omvang van de verandering tot 2030 moeten mogelijk maken. Hieronder volgen de doelen en doelstellingen voor elk aandachtsgebied van de transformatie, die in het rapport worden ondersteund door stappen voor bedrijven, ideeën voor wetgeving en potentiële uitdagingen.

Vermindering van het verbruik van nieuwe materialen en overproductie

Doel: De mode-industrie bereikt haar materiaalpiek. De hoeveelheid nieuw gebruikte materialen, met name uit fossiele, niet-hernieuwbare bronnen, daalt. De focus van de bedrijfsmodellen van de mode-industrie verschuift van de groei van de materiaaloutput en voorraadproductie naar een verhoogde gebruikswaarde uit minder en beter materiaal. Modeontwerp zet in op circulariteit als kernprincipe; van materiaalkeuze tot tijdloos design, kwaliteit en duurzaamheid tot eenvoudigere repareerbaarheid, recyclebaarheid en biologische afbreekbaarheid.

Doelstellingen:

De totale hoeveelheid nieuw gebruikte materialen daalt met 40 procent.

Het aandeel gerecycled vezelmateriaal wordt verhoogd tot ten minste 15 procent.

Vertraging van de mode, afvalvermindering

Doel: Mode wordt langzaam, circulair en tijdloos. De daadwerkelijke levensduur van kledingstukken wordt aanzienlijk verlengd, en aan het einde van hun levensduur worden de meeste materialen teruggewonnen en gerecycled. De hoeveelheid modeproducten die op stortplaatsen en verbrandingsinstallaties terechtkomt, wordt tot een minimum beperkt, en de afvalinzameling en -verwerking vindt plaats in gecontroleerde omgevingen met minimale milieu-impact en veilige en menswaardige banen.

Doelstellingen:

Het aantal dagen dat kleding actief wordt gebruikt, wordt gemiddeld verdubbeld.

Al het textielafval en oude kleding wordt gescheiden ingezameld, en minimaal 50 procent van de oude kleding wordt lokaal doorverkocht en hergebruikt, niet op andere continenten.

Het volume niet-herbruikbaar kledingafval (storting of verbranding) wordt gehalveerd.

De terugwinning, verwerking en recycling van oude kleding worden beschouwd als integraal onderdeel van het modesysteem. Dientengevolge bevatten de meeste branche- en bedrijfsgerelateerde richtlijnen maatregelen om menswaardige arbeidsomstandigheden en ecologische duurzaamheid in de post-consumptiefase te garanderen.

Betaling van leefbare lonen

Doel: Alle werknemers in de wereldwijde waardeketens van de mode-industrie ontvangen een leefbaar loon. Dit is het basisloon dat in een reguliere werkweek (zonder speciale toelagen, bonussen of overuren) wordt verdiend, dat voorziet in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezinnen en hen een beschikbaar inkomen biedt. Loondiscriminatie wordt uitgebannen en de buitensporige loonongelijkheid binnen bedrijven en langs de waardeketens wordt verminderd.

Doelstellingen:

De lonen van alle werknemers stijgen tot ten minste leefbare niveaus (+ 200 procent gemiddeld, gecorrigeerd voor inflatie).

Gelijke beloning van mannen en vrouwen wordt bereikt (ongecorrigeerd loonverschil teruggebracht tot <5 procent, gecorrigeerd loonverschil tot ~0 procent).

Waarborging van menswaardige arbeidstijden

Doel: Een gezonde en sociaal rechtvaardige werk-zorg-leven-rustbalans: Betaald werk mag het leven niet domineren en niet uitputtend zijn. Mensen moeten voldoende tijd hebben voor zorgtaken, sociale en gemeenschappelijke activiteiten (zoals onderwijs of politiek), goede voeding en gezondheid, betrokkenheid bij onderhoud en ecologisch behoud, voor welzijn, cultuur, vrije tijd en rust.

Doelstellingen:

Branchebreed wordt de reguliere arbeidstijd effectief beperkt tot 40 uur per week, perspectief minder.

Betrouwbare, langetermijn- en stabielere productieplanning wordt de norm in de toeleveringsketens van de mode-industrie, en de gemiddelde beoordeling van de Better Buying Index voor "Planning & Forecasting" stijgt tot minimaal 4 van de 5 sterren.

Bescherming van vakbondsrechten

Doel: Alle werknemers kunnen hun mensen- en arbeidsrechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen vrij en zonder angst uitoefenen. Vrij gekozen, representatieve, onafhankelijke en democratische vakbonden zijn aanwezig in de hele branche en worden door werkgevers en overheden gerespecteerd als sociale partners.

Doelstellingen:

De vrijheid van vereniging wordt niet langer systematisch geschonden, en alle belangrijke kledingproducerende landen bereiken een score van 3 of beter in de ITUC Global Rights Index.

Collectieve onderhandelingen zijn de norm, en ten minste de helft van de werknemers in de waardeketen van de mode-industrie wordt gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn onderhandeld door onafhankelijke vakbonden.

De vakbondsrechten van vrouwen, migranten, thuiswerkers en andere groepen vaak gediscrimineerde werknemers worden gerespecteerd, en zij zijn gelijkwaardiger vertegenwoordigd in de vakbonden en hun leiderschapsposities.

Garantie van veilige en gezonde werkplekken

Doel: Alle werknemers in het wereldwijde modesysteem hebben een veilige en gezonde werkplek. Welzijn is een prioriteit bij productieplanning en werkplekontwerp, en de ILO-gedragscode voor veiligheid en gezondheid in de textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie wordt volledig geïmplementeerd.

Doelstellingen:

Gezondheids- en veiligheidseenheden, die worden gecontroleerd en ondersteund door arbeidsveiligheidscomités, functioneren effectief op alle werkplekken in het gehele modesysteem.

In alle belangrijke modeproducerende landen zijn werknemers beschermd door effectieve veiligheidsprogramma's (o.a. voor brand, elektriciteit, gebouwen, drukvaten) die voldoen aan of de normen van het International Accord overtreffen.

Alle werknemers zijn effectief beschermd tegen hitte, kou, overstromingen en andere klimaatgevaren op hun werkplek en tegen inkomensverlies in geval van klimaatgerelateerde sluitingen en beperkingen.

Zorg voor veilige arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid

Doel: Banen in het wereldwijde modesysteem zijn vrij van precaire en uitbuitende omstandigheden en bieden werknemers zekerheid, waardigheid en empowerment door hun werk. Ongeacht hun arbeidsstatus, nationaliteit of werkplek, genieten zij de volledige reeks arbeidsrechten en een uitgebreide sociale bescherming die gezondheidszorg, ziekte, letsel en handicap, werkloosheid en pensioen, moederschap en gezinsondersteuning dekt.

Doelstellingen:

Alle werknemers hebben formele en eerlijke arbeidsverhoudingen en contracten die de rechten van werknemers, voorspelbaarheid en bescherming tegen willekeurig of repressief ontslag garanderen.

Publieke socialezekerheidsstelsels worden wereldwijd verbeterd, en ten minste 75 procent van de werknemers in het wereldwijde modesysteem geniet sociale bescherming in overeenstemming met de ILO-minimumnormen (ILO C102).

Beëindiging van discriminatie, gendergerelateerd geweld en intimidatie

Doel: Alle werknemers genieten gelijke rechten en algemene vrijheid van discriminatie, geweld en intimidatie. Alle werkplekken in de mode-industrie zijn veilige plekken die discriminatie niet tolereren. Zij beschikken over preventiebeleid, trainingen, klachtenprocedures en andere mechanismen. Werknemers ontvangen gelijk loon voor gelijk werk, en geslachten zijn gelijk vertegenwoordigd in de leiderschapsposities van bedrijven en vakbonden.

Doelstellingen:

Alle werkplekken in het modesysteem implementeren inclusief en gendergelijkwaardig beleid en beschermingscomités om discriminatie, geweld en intimidatie te voorkomen en uit te bannen.

Alle werknemers hebben toegang tot een vertrouwelijk klachten- en grievenmechanisme tegen discriminatie en geweld op de werkplek.

Bevordering van een agro-ecologische transitie in de landbouw van de mode-industrie

Doel: Natuurlijke grondstoffen voor mode worden geteeld in eerlijke en duurzame landbouwsystemen met behulp van agro-ecologische praktijken. Geen nieuwe natuurgebieden worden omgezet in akkerland of plantages. Moderne slavernij en kinderarbeid in landbouwproductiesystemen worden uitgeroeid en eigendom en inkomen eerlijker verdeeld.

Doelstellingen:

Geen ontbossing of andere verandering in landgebruik voor vezelgewassen of leer.

Overgang van ten minste 50 procent van de natuurlijke vezelproductie naar agro-ecologische systemen.

Vermindering van de natuurlijke nieuwe materialen met 10 procent.

Volledige uitfasering van zeer gevaarlijke pesticiden (PAN-lijst van HHP's) en 75 procent vermindering van de resterende agrochemicaliën (volume en toxische eenheden).

Uitroeiing van moderne slavernij en kinderarbeid in productiesystemen voor katoen en andere grondstoffen voor mode.

Referentieprijzen voor leefbare inkomens voor katoen worden vastgesteld als minimumnormen in ten minste 50 procent van de katoenaankoop.

Vermindering van broeikasgasemissies

Doel: Het modesysteem bevindt zich op een 1,5-graden pad. Fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en de uitstoot van broeikasgassen in alle fasen van de levenscyclus van kleding – van grondstoffen, productie, logistiek, detailhandel, gebruik en post-gebruik – wordt drastisch verminderd om binnen de planetaire grenzen te blijven. Het koolstofarme modesysteem is ook rechtvaardiger. Het wordt bereikt door een rechtvaardige transitie waarbij werknemers actief betrokken en beschermd zijn.

Doelstellingen:

Vermindering van de absolute broeikasgasemissies van mode met ten minste 60 procent ten opzichte van 2019 (in eigen bedrijf en in de gehele waardeketens en zonder compensatieregelingen).

Ten minste de helft van de bedrijven in het modesysteem ontwikkelt decarbonisatiestrategieën in echte sociale dialoog met werknemers en vakbonden, gericht op groene en menswaardige banen en waarbij niemand achterblijft.

Beëindiging van de plasticverslaving van de mode-industrie

Doel: De plasticverslaving van de mode-industrie wordt gestopt. Het gebruik van kunststoffen afkomstig van fossiele brandstoffen en materialen die zich niet binnen een redelijke termijn natuurlijk afbreken in het milieu wordt de uitzondering. Waar het gebruik van kunststoffen onvermijdelijk is, worden ze overwegend gemaakt van gerecyclede textiel en zo ontworpen dat ze recycling vergemakkelijken en de afgifte van microplastics in het milieu verminderen.

Doelstellingen:

Vermindering van nieuwe materialen afkomstig van fossiele brandstoffen met 60 procent.

Halvering van de afgifte van microplastics aan het milieu.

Zorg voor duurzaam water- en chemicaliënbeheer

Doel: In alle fasen van de levenscyclus van modeproducten worden waterbronnen duurzaam gebruikt, bespaard en hersteld voor toekomstige generaties. Het watergebruik van de mode-industrie verergert de waterschaarste niet, maar geeft prioriteit aan de bescherming van ecosystemen en de essentiële menselijke waterbehoefte. De hoeveelheid en gevaarlijkheid van chemicaliën die in de mode worden gebruikt, wordt verminderd, en de resterende chemicaliën worden gebruikt in gecontroleerde kringlopen die de veiligheid van werknemers, gemeenschappen, watersystemen en het milieu in het algemeen garanderen.

Doelstellingen:

De gevaarlijkste chemicaliën worden verboden in de gehele toeleveringsketen van de mode-industrie (Detox prioriteit gevaarlijke chemicaliën en zeer gevaarlijke pesticiden volgens PAN).

Al het afvalwater en slib afkomstig van de processen van de mode-industrie wordt behandeld, gecontroleerd en transparant gemonitord om negatieve milieu-effecten te verminderen.

Alle werknemers hebben vrije en permanente toegang tot veilig drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen en hygiëne op werkplekken en in slaapzalen.

Het volledige rapport is te raadplegen op de website van Public Eye. Het doel om een wereldwijde discussie te openen, wordt gelanceerd met een online discussiereeks getiteld "One-Earth Fashion: Hoe komen we daar?", die loopt van januari tot april 2025.