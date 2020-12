Nieuwe CEO voor Victoria's Secret Lingerie: een kans om het tij te keren

Victoria’s Secret maakt een turbulente tijd door. Zo zijn er onder andere pijnlijke uitspraken geweest vanuit de top van het merk met betrekking tot inclusiviteit en diversiteit, waardoor de ooit langverwachte shows met de kenmerkende ‘angels’ steeds minder kijkers kregen. Al met al: als er één merk is dat zijn sociale vaardigheden moet aanscherpen, dan is het wel Victoria's Secret.

In schril contrast met de etnisch diverse belichamingen van andere merken, zoals Savage x Fenty, slaagde Victoria's Secret er niet in om lichaamspositiviteit, maatinclusiviteit en raciale diversiteit tot onderdeel van zijn DNA te maken. Het merk verloor miljoenen kijkers, haalde zijn show van de buis, probeerde een verkoop aan private equity en huurde een CEO in die minder dan twee jaar in de rol bleef. Vervolgens nam het een andere CEO in dienst die ook minder dan twee jaar in dienst bleef, en nu, in de hoop een derde keer geluk te hebben, zocht het intern en benoemde Martin Waters, die sinds 2008 bij het bedrijf werkt, met onmiddellijke ingang als CEO van Victoria’s Secret Lingerie.

Een nieuwe directeur HR en een terugkerende hoofdontwerper zorgen ervoor dat een frisse wind door het management Victoria’s Secret waait. Zullen ze met succes een bedrijf kunnen veranderen dat geworteld is in een verouderde, achterhaalde opvatting van sexy en vrouwelijkheid? Een ouderwets niet-digitaal bedrijfsmodel heeft niet geholpen tijdens de pandemie toen retailers gedwongen werden hun deuren te sluiten. In de Verenigde Staten werd een kwart van de duizend winkels gesloten, terwijl het personeelsbestand met 15 procent werd verminderd.

Victoria's Secret-moederbedrijf L Brands boekte een behoorlijk derde kwartaal, met een bedrijfswinst van 580 miljoen dollar, grotendeels dankzij de Bath & Body Works-activiteiten. In september vormde de Britse tak van Victoria's Secret een joint venture met Next Plc, waarover Waters zei: "We zijn verheugd deze volgende stap te zetten in ons winstverbeteringsplan voor Victoria's Secret. De capaciteiten en ervaring van Next in de Britse markt zijn aanzienlijk, en ons partnerschap zal het bedrijf grote groeimogelijkheden bieden."

Een nieuwe aanpak zet nog geen zoden aan de dijk

Nu de show voor het tweede jaar op rij is geannuleerd, heeft Victoria's Secret ruimschoots de tijd gehad na te denken over de Me Too-beweging en hoe het zichzelf kan herpositioneren in een veranderde wereld van vrouwelijke schoonheid en haar relatie tot de kledingcategorieën lingerie en ondergoed. Het zal nog moeten blijken of de veranderingen in het management van Victoria’s Secret zullen leiden tot succes in het opkrikken van het imago.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.