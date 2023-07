Nieuwe CFO voor Authentic Brands Group

Authentic Brands Group heeft Kevin Wills benoemd tot financieel directeur (CFO), dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

Wills brengt twintig jaar ervaring aan financieel leiderschap in de mode-, retail- en adviessector met zich mee. Zo was hij CFO bij Tapestry Inc., moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, waar hij in de loop van zestien jaar verschillende financiële leidinggevende functies bekleedde. Meest recentelijk was hij CFO bij Pilot Company, een beheerder van reiscentra in Noord-Amerika.

"Kevin [Wills, red.] heeft een sterke staat van dienst in het begeleiden van sterke financiële groei in een breed scala van publieke en private bedrijven", zegt Jamie Salter, de CEO van het bedrijf aan wie Wills direct zal rapporteren. "Zijn diverse ervaring maakt hem bij uitstek geschikt om de expansie van Authentic te ondersteunen en onze merkopbouw wereldwijd te versnellen."

"Authentic heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van groei. Het bedrijf heeft een robuuste marktpositie en een sterke basis om de strategische ontwikkeling te ondersteunen," aldus Wills. "Ik ben enthousiast over de enorme wereldwijde mogelijkheden die voor ons liggen en kijk ernaar uit om samen te werken met [Salter], het executive team en de hele financiële afdeling om de waarde en voordelen voor alle aandeelhouders te optimaliseren."

Het wordt niet genoemd waarom Jessica Holscott, de voormalige CFO die de functie afgelopen januari bekleedde, vervangen wordt.