Nieuwe CFO voor Authentic Brands Group

De Authentic Brands Group (ABG) heeft Jessica Holscott aangesteld als chief financial officer, zo meldt de Amerikaanse modegroep in een persbericht. Holscott volgt Kevin Clarke op die de functie van executive vice chairman gaat vervullen.

Holscott werkte voor haar aanstelling bij ABG bij Warner Media. Hier was ze executive vice president en CFO van de afdeling studios and networks. “We zijn verheugd om Jessica te verwelkomen bij Authentic,” aldus Jamie Salter, CEO en oprichter van Authentic Brands Group. “Jessica heeft een geschiedenis van het stuwen van omzet en winstgevendheid bij toonaangevende bedrijven in de industrie. Haar financiële inzicht, strategische instelling en operationele ervaring zullen waardevolle aanwinsten zijn terwijl we ons portfolio blijven groeien en resultaten wereldwijd blijven stuwen.”

Vertrekkend CFO Kevin Clarke sloot zich bij Authentic Brands Group aan vlak nadat het bedrijf was opgericht, zo is te lezen in het persbericht. Zoals eerder gezegd blijft Clarke dus wel aan bij het bedrijf, maar gaat hij een andere functie vervullen.