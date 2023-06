Nieuwe COO voor Amsterdam Fashion Group

Amsterdam Fashion Group (AFG) heeft Rende Luitjes als chief operating officer (COO) benoemd. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Het bedrijf maakte de afgelopen jaren een sterke groei door, zo staat in het persbericht, en hoopt deze met de toevoeging aan de directie verder te ondersteunen.

Luitjes vervulde eerder rollen in het marketingmanagement en directies bij bedrijven als Sony, Bol.com en Sonos. Het afgelopen jaar hielp hij MKB-bedrijven bij digitale transformatie, vooral in relatie tot e-commerce.

“Deze kans kwam min of meer toevallig op mijn pad”, vertelt Luitjes in het bericht. “Na gesprekken met Bart (Bart J. Verkruissen, CEO en eigenaar van AFG, red.) kreeg ik meteen een goed beeld van de rol die ik binnen AFG zou kunnen vervullen. Het is allereerst belangrijk om de primaire processen en systemen goed te analyseren en ze klaar te maken voor de toekomst.”

Hierbij noemt Luitjes onder andere de “ambitieuze plannen” om meer voet aan de grond te krijgen in het buitenland met eigen verkoopkantoren, nieuwe merken te vertegenwoordigen in het Italiaanse premium modemarktsegment en om AFG’s eigen merk Ferilli verder uit te bouwen en internationaal te positioneren.

AFG werd in 1998 opgericht en is een distributiepartner voor modemerken, met een focus op Italiaanse collecties. De merken die door AFG verkocht worden zijn onder andere Tramarossa, Xacus en Filippo de Laurentiis, Circolo, Cruna, Duno en Capobiano.