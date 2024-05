Nieuwe eigenaar Bullboxer geeft update over plannen voor het merk

Theo Henkelman Footwear BV heeft in april de merkrechten verworven van het merk BullBoxer. Bullboxer zat in de boedel van de failliete schoenengroep Unlimited Footwear Group. Rond de overname werd al een gedeelte van de intenties van Theo Henkelman Footwear duidelijk, maar het bedrijf gaat nu verder de diepte in over de plannen in een update.

Eerder werd benadrukt dat de signatuur van Bullboxer behouden zal blijven. In het design team van het merk zitten nu oud-medewerkers en meerdere nieuwe stemmen. Op deze manier moet verzekerd worden dat Bullboxer anders is dan de andere merken uit het portfolio van Theo Henkelman Footwear, maar wel herkenbaar blijft. Het nieuwe team heeft verder ingezet op ‘een nieuw comfort concept’ en de eerste reacties van winkeliers op de schoenen zijn positief geweest, aldus het persbericht.

Wat wel is veranderd is het prijsniveau. “De retailprijzen zijn aangepast voor de behoeften van de markt en zijn nu tussen de 39,95 en 99,95 euro om aantrekkelijk te blijven voor de trouwe klanten”, aldus het bericht.

Last but not least wordt de aanwezigheid van Bullboxer in de Europese markt versterkt. Diverse partnerschappen met bekende retailers zijn versterkt maar ook nieuwe distributiekanalen zijn volgens Theo Henkelman Footwear aangeboord. Er zijn ook nieuwe vertegenwoordigers voor het merk aangetrokken voor de markten in Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en de Baltische Staten (Estland, Letland, Litouwen).

Bullboxer was lange tijd onderdeel van Unlimited Footwear Group. Deze schoenengroep werd echter eerder in 2024 failliet verklaard. Diverse merken onder de groep hebben inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden. Dit geldt voor Bullboxer, maar ook voor Nubikk en Rehab Footwear.