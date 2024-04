UFG-merk Bullboxer verkocht aan Theo Henkelman Footwear

Het portfolio van Unlimited Footwear Group (UFG) wordt steeds verder opgebroken. Na de nieuwe eigenaren voor merken Nubikk en Rehab Footwear, gaat nu ook Bullboxer onder een nieuwe vlag verder. Het merk heeft een nieuwe eigenaar gevonden in Theo Henkelman Footwear BV, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is bij de overname is niet bekend.

Theo Henkelman Footwear BV heeft de merkrechten overgenomen voor de Europese markt. De nieuwe eigenaar geeft aan dat de overname het erfgoed en de kwaliteit van Bullboxer kan voortzetten ‘en tegelijkertijd innovatieve benaderingen te ontwikkelen om het succes van het merk verder te versterken en de aanwezigheid op de markt uit te breiden’. De signatuur van Bullboxer zal behouden worden, zo wordt in het persbericht benadrukt. Ook de prijsklasse waarin Bullboxer zich bevindt blijft hetzelfde. Wel geeft Theo Henkelman Footwear BV aan zich te willen focussen op de B2B-business van het merk en de B2C-activiteiten over te dragen ‘aan een strategische partner

“We zijn enthousiast over het verwerven van de merkrechten van Bullboxer voor Europa”, aldus Theo Henkelman, CEO van Theo Henkelman Footwear BV, in het bericht. “Het merk Bullboxer zal een sterke en betrouwbare partner zijn in de schoenenbranche. We zijn ook blij om Kevin Leitz aan boord te hebben als Sales Head DACH. Met zijn uitgebreide ervaring en expertise zal hij aanzienlijk bijdragen aan het versterken van onze aanwezigheid in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.”

Schoenenmerk Bullboxer overgenomen

Halverwege februari 2024 krijgt Unlimited Footwear Group surseance verleend. Op dat moment heeft het diverse eigen schoenenmerken en heeft het licenties voor het produceren en ontwikkelen van schoenen voor andere merken waaronder Björn Borg. Een week later valt toch het doek en wordt Unlimited Footwear Group een bijna alle dochterondernemingen failliet verklaard.

Dochterbedrijf Nubikk blijft overeind en koopt alle aandelen terug van Unlimited Footwear Group. Rehab Footwear maakt een doorstart en gaat zelfstandig verder onder de oprichter. De schoenenactiviteiten van Björn Borg haalt het modemerk weer binnen het eigen bedrijf.