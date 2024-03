Unlimited Footwear Holding B.V. draaide jarenlang miljoenenverlies

Unlimited Footwear Group kreeg in februari dit jaar uitstel van betaling, maar al snel bleek het bedrijf niet meer te redden waarna een faillissement volgde. Reden hiervan is dat de kredieten van de onderneming zijn ingetrokken, blijkt uit het eerste faillissementsverslag van Unlimited Footwear Holding B.V..

Het intrekken van de kredieten werd vervolgens niet hersteld door banken. Er was dus “geen enkel vooruitzicht dat Unlimited Footwear Holding B.V. na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen voldoen”, aldus de curator in het verslag. Andere faillissementsoorzaken worden nog verder door de curator onderzocht.

Wie ook een blik werpt op de financiële resultaten van het bedrijf, ziet dat Unlimited Footwear Holding B.V. jarenlang een miljoenenverlies draaide. Zo schreef het bedrijf in 2021 ruim 15 miljoen euro op in rode cijfers. Een jaar later was dat ruim 15,7 miljoen euro verlies. In 2023 boekte de onderneming een verlies van ruim 20 miljoen euro. Wat betreft het jaar 2024 staat de teller nu in ieder geval op een verlies van bijna 897.000 euro.

Unlimited Footwear Group was niet meer te redden door miljoenenverlies

Het faillissement van Unlimited Footwear Group trof destijds ook diverse dochterondernemingen, zoals Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V., Next Level Brands B.V., Unlimited Footwear Holding B.V., Hawick 1874 B.V., Serve&Volley Footwear B.V., Star Collections B.V., Newport Footwear B.V..

Niet voor alle dochterondernemingen viel het doek. Zo waren Nubikk en Rehab al niet betrokken bij de surseance en dus ook niet bij het faillissement. Schoenenmerk Nubikk kocht al haar aandelen terug, waardoor het haar volledige eigenaarschap terug verwierf, dankzij ‘de financiële gezondheid en de succesvolle groei’ van het bedrijf. Welke soms Nubikk voor de aandelen neerlegde, werd destijds niet gedeeld.

Ook Rehab Footwear werd zelfstandig verdergezet. Dit onder Rehab-oprichter Jaco Flach. De oprichter bereikte destijds een overeenkomst met de curator om het merk zelfstandig voort te zetten onder een nieuwe BV: Hathaway Brands BV.