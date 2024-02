Surseance Unlimited Footwear Group B.V. omgezet in faillissement

Het is Unlimited Footwear Group B.V. niet gelukt uit de surseance te komen. De uitstel van betaling is op 27 februari omgezet in een faillissement, zo blijkt vandaag uit het openbare insolventieregister. Daarmee worden ook diverse dochterondernemingen failliet verklaard.

Het Nederlandse bedrijf, dat handelt onder de naam The Heritage Footwear Company, kreeg op 16 februari uitstel van betaling . Het bedrijf kreeg tot 14 mei de tijd om met een plan te komen om aan de betalingen te voldoen. Twee weken na de uitgesproken surseance valt echter het doek voor het bedrijf.

Ook voor dochterondernemingen Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V., Next Level Brands B.V., Unlimited Footwear Holding B.V., Hawick 1874 B.V., Serve&Volley Footwear B.V., Star Collections B.V., Newport Footwear B.V. is op 27 februari een faillissement uitgesproken.

Het is goed om te benadrukken dat niet voor alle dochterondernemingen het doek valt. Zo waren Nubikk en Rehab al niet betrokken bij de surseance en dus ook niet bij het faillissement.

FashionUnited zocht contact met curator H.J. Alberts, maar hij was niet in de gelegenheid om FashionUnited te woord te staan.

Unlimited Footwear Group ontwerpt, koopt en distribueert schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen. De bekende speler in de mode-industrie heeft 13 merken in zijn portfolio, waarvan zes eigen merken. Het Nederlandse schoenenbedrijf heeft van acht bekende merken, waaronder Gap, G-Star en Lyle & Scott, de schoenenlicenties verworven en heeft Levi’s in zijn portfolio als distributie-merk.

Unlimited Footwear Group heeft alle faciliteiten in eigen beheer, van ontwerp tot productie en van marketing tot verkoop en distributie. “Dankzij een ervaren designteam met internationale reikwijdte hebben onze schoenen een herkenbare designhandtekening met een karakteristiek oog voor detail. We zorgen ervoor dat we de laatste modetrends in onze selectie verwerken. Dankzij de exclusieve productieruimte zijn korte levertijden gegarandeerd. Deze mix van elementen resulteert in een product met waar voor je geld, in alle segmenten en voor alle leeftijdsgroepen”, zo staat op de website.