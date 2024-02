Unlimited Footwear Group B.V. in surseance

Het Nederlandse schoenenbedrijf Unlimited Footwear Group B.V., handelend onder de naam The Heritage Footwear Company, verkeert in surseance Als een modebedrijf niet meer in staat is om zijn rekeningen te betalen, kan het bij de rechter surseance van betaling aanvragen. Dit houdt in dat het modebedrijf de betaling van opeisbare schulden mag opschorten (uitstellen). Tijdens de surseance van betaling zal het modebedrijf moeten proberen om de financiële problemen op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door te onderhandelen met de schuldeisers of via een reorganisatie. De rechter stelt bij het uitspreken van de surseance van betaling een bewindvoerder aan. Deze bewindvoerder houdt na zijn benoeming toezicht op de bezittingen van het bedrijf. Indien het modebedrijf (bijvoorbeeld) nog een overeenkomst wil sluiten tijdens surseance van betaling, heeft het hiervoor toestemming nodig van de bewindvoerder. Wanneer het bedrijf er niet in slaagt om de financiële problemen op te lossen, is een faillissement onvermijdelijk. In veel gevallen leidt surseance van betaling ook daadwerkelijk tot een faillissement. Met andere woorden; surseance van betaling is vaak de voorbode van een faillissement. [Bron: [Bron: Juridische termen met betrekking tot financiële problemen en faillissementen van modebedrijven uitgelegd

, zo blijkt vandaag uit het openbare insolventieregister. De uitstel van betaling loopt sinds 16 februari.

Update 12:45 uur: Later op de dag blijken ook diverse dochterondernemingen betrokken te zijn bij de surseance. Dit zijn tot nu toe: Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Next Level Brands B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V. en Hawick 1874 B.V..

Op 14 mei wordt besloten door de crediteuren of zij zich kunnen vinden in een plan dat mogelijk wordt gepresenteerd door Unlimited Footwear Group. Het is goed om te vermelden dat sommige dochterondernemingen, zoals Nubikk en Rehab, zijn uitgesloten van de surseance.

Op het moment van schrijven is de website van Unlimited Footwear Group nog online, de websites van alle merken die onder de groep vallen, zoals Bullboxer, Rehab, Nubikk, Gaastra, Braend en Supertrash, staan momenteel op non-actief.

De oorzaak van de surseance is nog niet bekend. Een woordvoerder van Unlimited Footwear Group weigert nog commentaar te geven. Curator meneer Alberts was nog niet in de gelegenheid om FashionUnited te woord te staan.

Surseance voor Unlimited Footwear Group B.V.

Unlimited Footwear Group ontwerpt, koopt en distribueert schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen. De bekende speler in de mode-industrie heeft 13 merken in zijn portfolio, waarvan zes eigen merken. Het Nederlandse schoenenbedrijf heeft van acht bekende merken, waaronder Gap, G-Star en Lyle & Scott, de schoenenlicenties verworven en heeft Levi’s in zijn portfolio als distributie-merk.

Unlimited Footwear Group heeft alle faciliteiten in eigen beheer, van ontwerp tot productie en van marketing tot verkoop en distributie. “Dankzij een ervaren designteam met internationale reikwijdte hebben onze schoenen een herkenbare designhandtekening met een karakteristiek oog voor detail. We zorgen ervoor dat we de laatste modetrends in onze selectie verwerken. Dankzij de exclusieve productieruimte zijn korte levertijden gegarandeerd. Deze mix van elementen resulteert in een product met waar voor je geld, in alle segmenten en voor alle leeftijdsgroepen”, zo staat op de website.

Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld met meer informatie.