UFG surseance: Merk Björn Borg overweegt schoenen activiteiten in eigen hand te nemen

Modemerk Björn Borg kijkt al langer naar het in-house halen van de schoenen activiteiten, zo meldt CEO Henrik Bunge, na het surseance nieuws van Unlimited Footwear Group. Unlimited Footwear Group en meerdere van haar dochterondernemingen werden eerder deze week surseance verleend. Dochteronderneming Serve&Volley is specifiek de schoenen licentiepartner van Björn Borg.

“We zijn al begonnen met een beoordeling van onze schoenen operationele activiteiten met het doel om deze mogelijk over te nemen. De surseance procedure die nu is begonnen bij Serve&Volley kan betekenen dat dit versneld wordt”, aldus Bunge. Björn Borg merkt op dat bestellingen die al zijn geplaatst voor de voorjaarscollectie op dit moment in Europa klaar staan om aan klanten te worden geleverd en dat het risico van dalende verkopen op de korte termijn daarom als laag wordt ingeschat.

"De distributie van schoenen is al een geïntegreerd onderdeel van de activiteiten van Björn Borg in Zweden, Finland en Denemarken en wij zijn ervan overtuigd dat schoenen een groot toekomstpotentieel heeft voor Björn Borg", voegt Bunge toe.

In 2022 was de productcategorie schoenen goed voor een omzet van ongeveer 76 miljoen Zweedse kronen voor de Björn Borg Group. Van de winst (EBIT) van de Björn Borg Groep voor 2022 was ongeveer 5,5 miljoen Zweedse kronen toe te schrijven aan de productcategorie schoeisel.

