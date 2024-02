Acht UFG-dochterondernemingen krijgen ook uitstel van betaling

Nog eens acht dochterondernemingen van Unlimited Footwear Group krijgen uitstel van betaling, zo blijkt vandaag uit het openbare insolventieregister. Op 20 februari bleek het moederbedrijf al in surseance te verkeren sinds 16 februari.

In eerste instantie bleek het enkel te gaan om Unlimited Footwear Group B.V., maar later bleek dat ook de dochterondernemingen Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Next Level Brands B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V. en Hawick 1874 B.V. uitstel van betaling krijgen.

Nu worden nog eens acht ondernemingen aan de lijst toegevoegd: Star Collections B.V., Raw Footwear B.V., Serve&Volley Footwear B.V., Studio 360 B.V., Shoeland Footwear B.V., Newport Footwear B.V., Star Collection DiStribution B.V. en Kidboxer. Het is nog eens goed om te benadrukken dat Rehab en Nubikk niet in surseance verkeren.

Op 14 mei wordt besloten door de crediteuren of zij zich kunnen vinden in een plan dat mogelijk wordt gepresenteerd door Unlimited Footwear Group. Deze deadline geldt ook voor de dochterondernemingen in surseance.