In surseance: Wat je moet weten over Unlimited Footwear Group

De Unlimited Footwear Group is voorlopige surseance verleend. Het bedrijf is hiermee tijdelijk beschermd tegen schuldeisers. Mocht u een opfrisser nodig hebben over de Unlimited Footwear Group, vaak ook UFG genoemd, FashionUnited zet het voor u op een rij.

De surseance van betaling betreft alleen Unlimited Footwear Group B.V. Dochterondernemingen, waaronder de merken Rehab en Nubikk, zijn hiervan uitgesloten.

De Unlimited Footwear Group is een Nederlands bedrijf dat sinds 1983 bestaat. Het bedrijf heeft meerdere merken in eigen beheer, produceert producten voor andere merken onder licentie én maakt private label producten. Het bedrijf heeft ruim 50 partnerschappen voor private label productie, zo is te lezen op de website van het schoenenbedrijf. UFG is een 360-graden bedrijf dat zowel ontwerp en productie kan doen als sales, marketing en distributie. Unlimited Footwear Group distribueert de producten naar ruim 50 landen wereldwijd.

Het portfolio van Unlimited Footwear Group is groot. Het bedrijf produceert schoenen voor zowel dames, heren als kinderen. Hieronder vindt u een overzicht van het Unlimited Footwear Group portfolio zoals te vinden op de website van het Nederlandse bedrijf.

Merken in eigen beheer van Unlimited Footwear Group : Bullboxer

Rehab

Nubikk

Gaastra

Braend

Supertrash

Merkenschoenen die Unlimited Footwear Group onder licentie produceert: G-star Raw

Björn Borg

Levi’s

Gaastra

Lyle & scott

Supertrash

Gap

Paul Frank

Unlimited Footwear Group ontstond voornamelijk als een wholesale- en productiebedrijf. Het eerste eigen merk van de groep was het merk Bullboxer. Later volgde ook het merk Rehab. Door de jaren heen werden steeds meer bedrijven toegevoegd aan het merkenportfolio van UFG. Zo kreeg de groep in 2018 de rechten van Supertrash in handen, in 2021 van het merk Gaastra en nam het in datzelfde jaar het merk Braend over.

Tot 2019 had UFG ook een belang in de schoenenketens Le Ballon en Invito.