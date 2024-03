Nubikk B.V. koopt alle aandelen terug na faillissement Unlimited Footwear Group

Schoenenmerk Nubikk koopt alle aandelen terug, nadat Unlimited Footwear Group uitstel van betaling kreeg en op 27 februari failliet werd verklaard, zo maakt Nubikk B.V. bekend in een persbericht. Nubikk verwerft per 4 maart haar volledige eigenaarschap dankzij ‘de financiële gezondheid en de succesvolle groei’ van het bedrijf.

Welke som Nubikk voor de aandelen neertelde, deelt het bedrijf niet. Dat Nubikk nu alles weer in eigen bezit heeft, verandert niks aan de werkwijze van het bedrijf. Nubikk werd in 2019 onderdeel van Unlimited Footwear Group’s portfolio, maar heeft altijd zijn zelfstandigheid behouden in haar eigen processen.

Onder de vleugels van Unlimited Footwear Group richtte Nubikk zich op het realiseren van synergie en schaalvergroting, waar het merk nu zelfstandig mee verder gaat. “We zijn vastbesloten om onze sterke positie in de Europese markt te handhaven en de hoogwaardige collecties waar we bekend om staan, voort te zetten. We kijken vol vertrouwen uit naar de volgende fase van Nubikk als een zelfstandige entiteit”, aldus Daan Baeten, oprichter van Nubikk, in het persbericht.

Webshop en Amsterdamse winkel Nubikk dicht na surseance

Als gevolg van de surseance en later het faillissement sloot op 16 februari Nubikk’s webshop. Op 20 februari hield ook de Amsterdamse winkel van het Nederlandse schoenenbedrijf de deuren dicht. Beide openden hun deuren weer op vrijdag 1 maart. “Deze beslissing was gebaseerd op de onverwerkte retouren die op dat moment niet konden worden afgehandeld. We hebben deze keuze weloverwogen gemaakt om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen”, aldus Baeten. Nubikk’s winkels in Antwerpen en München zijn gedurende deze periode open gebleven.