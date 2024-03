Bevestigd: Björn Borg neemt schoenenactiviteiten in eigen hand na faillissement UFG

Modemerk Björn Borg integreert de schoenenactiviteiten weer in het eigen bedrijf. Het betekent dat Björn Borg het ontwerp, de ontwikkeling en distributie van schoenen voor alle markten weer op zich neemt. Het bedrijf werkte eerder nog met een dochterbedrijf van het failliete UFG (Unlimited Footwear Group).

Björn Borg geeft aan dat het de licentieovereenkomst met Serve & Volley B.V., het dochterbedrijf van UFG, per direct heeft beëindigd. Het merk geeft aan dat het lastig in te schatten is welk effect het faillissement van Serve & Volley B.V. zal hebben op de verkoop en distributie van de al geproduceerde schoenen. Daarnaast meldt het bedrijf dat hoewel het tijdelijke risico optreedt door de beslissing, op de lange termijn het bedrijf verwacht 'substantiële groei kansen’ te hebben door het integreren van de schoenenactiviteiten.

Henrik Bunge, CEO van Björn Borg, in het statement: "We hebben al schoenendistributie in Zweden, Denemarken en Finland, en nu de rest van Europa erbij betrekken en tegelijkertijd design en productontwikkeling integreren is de volgende natuurlijke stap in onze reis om een wereldwijd sportmodemerk op te bouwen. Mijn inschatting is dat de schoenencategorie een zeer hoog groeipotentieel heeft."