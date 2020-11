Nieuwe eigenaar voor Duits merk Bonita

Een groep investeerders neemt Bonita over, zo meldt het merk in een persbericht. De groep wordt geleid door de huidige managing director van het merk Karsten Oberheide. De overname moet echter nog steeds worden goedgekeurd tijdens de crediteurenvergadering van het merk in januari 2021.

De volgende stap voor het bedrijf is het indienen van het insolventieplan dat is opgesteld bij de rechtbank. Bonita GmbH vroeg eerder dit jaar bescherming tegen de schuldeisers aan. Het bedrijf verwacht de insolventieprocedure snel af te kunnen ronden en het bedrijf over te dragen in de handen van de nieuwe eigenaren in maar 2021.

Bonita is al enige tijd het zorgenkind van de Tom Tailor Group, waartoe het nu behoort. De groep zette in 2018 al een herstructurering en herpositionering in gang bij het merk. Eerder werd er al een overnameovereenkomst gesloten met het Nederlandse Victory&Dreams, maar enkele maanden later bleek dat er niet genoeg steun was voor de deal om deze rond te krijgen. Tom Tailor bleef daardoor zitten met het merk.

De nieuwe eigenaren melden in het persbericht dat Bonita eerder dit jaar al gekeken heeft naar alle takken en kostenstructuren binnen het bedrijf. Het benadrukt dat het gros van de Bonita winkels open zal blijven, maar dat het bedrijf winkels zal sluiten die op de lange termijn niet winstgevend zijn. Ook zullen de structuren op het hoofdkantoor worden gestroomlijnd. Over hoeveel winkels en banen het hier gaat, wordt niet genoemd in het persbericht. Bonita benadrukt dat het voor elke locatie en elke baan blijft vechten. Het bedrijf meldt dat het nog in onderhandeling is met veel verhuurders van panden.

Bonita heeft in totaal 450 filialen verspreid over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux. Bij het bedrijf zijn 1800 medewerkers werkzaam.