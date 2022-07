Nieuwe eigenaar voor kinderkledingmerk Lily-Balou

Kindermode merk Lily-Balou gaat over in nieuwe handen. Oprichter en eigenaar Anne De Smedt stopt bij het merk. Collega Véronique Van Bockhaeven neemt het over, zo meldt het merk in een persbericht.

Hoewel het merk in nieuwe handen komt, betekent dit geen verandering van de identiteit van het merk. Van Bockhaeven is al vijf jaar in dienst bij het merk en blijft zich focussen op kleurrijke, duurzame en comfortabele mode voor dames en kinderen, aldus het persbericht. Over de financiële details van de overdracht worden geen uitspraken gedaan.

"Na twaalf jaar is het tijd voor iets anders," aldus De Smedt. Ik heb Lily-Balou destijds opgericht omdat ik geen comfortable, kleurrijke en duurzame kleertjes kon vinden voor mijn zoon en dochter. Mijn kinderen zijn ondertussen tieners, ze kiezen zelf hun outfits, en ook ik ben geëvolueerd. Ik kijk ernaar uit mij op iets nieuws te storten. Gelukkig zei Véronique dat ze Lily-Balou graag wil overnemen, zodat het merk niet verloren gaat.” Waar de Smedt haar aandacht nu op zal richten is onbekend.

"Ik vind Lily-Balou een prachtig merk. Te mooi om zomaar verloren te laten gaan," aldus nieuwe eigenaar Van Bockhaeven. "Duurzaamheid wordt steeds belangrijker: mensen zijn zich meer en meer bewust van de impact van hun keuzes, niet alleen op het gebied van voeding en mobiliteit bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van kleding. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er een plek is voor duurzame en kleurrijke kinder- en dameskleding. Vandaar dat ik heb besloten het merk over te nemen.”

Lily-Balou werd twaalf jaar geleden opgericht als kindermodemerk. In 2019 werd aan de collectie ook damesmode toegevoegd.