Nieuwe eigenaar voor luxe merk Roland Mouret

Luxe merk Roland Mouret is overgenomen door nieuw opgericht bedrijf SP Collection, zo wordt gemeld in een persbericht. Roland Mouret vroeg eerder dit jaar uitstel van betaling aan. Het is niet bekend voor hoeveel geld het luxe merk is overgenomen.

De nieuwe eigenaar is SP Collection, een nieuw holding van Han Chong. Chong is de oprichter van het merk Self-portrait, dat in 2013 het licht zag. Het merk bevindt zich ook in de luxe sector. Self-portrait bevindt zich net als Roland Mouret nu in het portfolio van SP Collection. Het personeel en de winkels van Roland Mouret zijn geen onderdeel van de overname. Het doel van de nieuwe groep is om ‘de beste creativiteit en het beste design te vinden, te voeden en te ontwikkelen’.

“Ik ben vereerd dat ik de kans heb om dit luxe merk naar de volgende fase van hun reis te leiden. Als onderdeel van SP Collection zal Roland Mouret profiteren van de infrastructuur en hulpmiddelen die nodig zijn om op te bloeien de komende jaren,” aldus Chong, in het persbericht. “Het Roland Mouret merk heeft al een krachtig en gerespecteerd erfgoed en ik zie er naar uit om te kijken hoe we het verder kunnen ontwikkelen voor luxe klanten wereldwijd. Ik ben ook verheugd dat Roland zelf onderdeel zal zijn van dit volgende hoofdstuk.”

Zoals Chong al noemt, blijft oprichter en ontwerper Roland Mouret bij het bedrijf. Hij zal als onderdeel van de overname ze nieuwe rol van oprichter en creatieve leiding van het merk op zich nemen. “Ik ben zo onder de indruk van Han’s passie voor Roland Mouret en zijn idee over waar het nog naartoe kan groeien,” aldus de ontwerper in het persbericht. “Natuurlijk ben ik blij dat ik onderdeel kan zijn van deze reis waardoor ik vrouwen in al hun prachtige vormen kan vieren.”