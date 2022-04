Nieuwe eigenaren voor Italiaanse jassenmerk Save the Duck

Italiaans jassenmerk Save the Duck is van eigenaar gewisseld. Reinold Geiger en André Hoffmann, uitvoerend voorzitter en CEO van beautygroep L’Occitane International S.A. hebben namelijk een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf , zo meldt Save the Duck in een persbericht. Geiger en Hoffmann hadden hiervoor al een minderheidsaandeel in het bedrijf.

Nicolas Bargi, de oprichter en CEO van Save the Duck zal zijn positie bij het bedrijf behouden. Bargi behoudt 20 procent van het bedrijf terwijl Geiger en Hoffmann gezamenlijk 80 procent van de aandelen van het merk hebben.

“Reinold Geiger en ik zijn verheugd om samen te werken met Nicolas Bargi en zijn team om Save the Duck naar het volgende niveau van internationale groei te brengen,” aldus Hoffmann in het persbericht. “De inzet van Save the Duck voor duurzaamheid, die tot uiting komt in het behalen van de B-Corp status, was een belangrijke factor in onze beslissing om in het bedrijf te investeren. Wij willen ook in het bijzonder het Progressio SGR-team bedanken, geleid door Filippo Gaggini, Angelo Piero La Runa en Massimo Dan, voor hun samenwerking en immense steun in de loop der jaren aan het management van Save the Duck.” Progressio SGR was eerder een van de minderheidsaandeelhouders in het bedrijf.

Geiger voegt toe: “Onder leiding van Progressio SGR heeft Save the Duck haar omzet verdubbeld. Nu is het onze beurt om de uitdaging aan te gaan. De nadruk ligt en zal liggen op duurzaamheid, zoals reeds het geval is voor al onze ESD-beleggingen.” Save the Duck behaald in 2021 een geconsolideerde omzet van 47,3 miljoen euro en verwacht dit jaar een omzet van 64 miljoen euro. Save the Duck maakt jassen die gebruik maken een dons-alternatief. Het bedrijf gebruikt een thermisch isolerende technische wattering die de zachtheid van echt dons nabootst en de voordelen van thermische vulling behoudt.