Nieuwe Europese Circular Textile Coalition pleit voor serieuzer recyclingbeleid

Elf Europese textielbedrijven hebben zich verenigd in de nieuwe Europese Circular Textile Coalition om druk te zetten op de beleidsagenda voor circulair textiel. In een manifest roepen de deelnemers de EU op om gebruikt consumententextiel (PCR) in te zetten als katalysator voor groene banen, innovatie in de textielbranche en een betere concurrentiepositie. Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel en Noyfil.

De coalitie doet een dringende oproep aan de EU om haar ambities op het gebied van regelgeving te koppelen aan investeringen in recycling- en productiesystemen. “Want als het systeem er niet op voorbereid is, zullen veel duurzaamheidsregels - zeker de meest vooruitstrevende - nutteloos blijken. Ons doel is om die kloof te overbruggen,” benadrukt de coalitie in een persbericht.

Europa produceert jaarlijks 12,6 miljoen ton textielafval. Het overgrote deel wordt naar de stort gebracht, verbrand of geëxporteerd. Slechts één procent wordt gerecycled tot nieuwe kleding. Wetgeving zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) vraagt van merken om die percentages te verhogen, maar in de praktijk blijkt dat een uitdaging.

Om snelle verandering te helpen realiseren, komt de coalitie met drie beleidsprincipes. Één: zorg voor een concurrerende Europese textielketen door productie terug te halen naar Europa (nearshoring). Geef ten tweede prioriteit aan hoogwaardige textiel-tot-textielrecycling (T2T), met post-consumer textielafval (PCR) als belangrijkste grondstof in plaats van (ongedragen) industrieel afval. Maak tot slot het gebruik van gerecyclede vezels in textiel verplicht, met ambitieuze maar haalbare doelstellingen.

Om werk te maken van het manifest roept de coalitie andere spelers uit de textielwaardeketen op zich aan te sluiten en kondigt zij gesprekken met beleidsmakers aan. In het persbericht stelt de coalitie zich stellig op: “Vrijwillige inspanningen zijn duidelijk onvoldoende gebleken. We hebben bindende afspraken nodig om de vraag naar gerecyclede materialen aan te jagen. Er moet nú actie worden ondernomen.”